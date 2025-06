Pelle Almqvist, vocalista de The Hives, bromea con que la música de "Sabrina Carpenter es IA"

Presenta 'Enough is enough'

Pelle Almqvist ha llegado al estudio de Cuerpos especiales dispuesto a demostrar que es tan irreverente y cañero como las canciones de su banda, el grupo de rock The Hives. Una personalidad llena de energía que se puede apreciar en Enough is enough, el single adelanto del nuevo álbum de la banda The Hives Forever Forever The Hives.

A pesar de ser una canción que va contra contra quienes se quejan de todo, una actitud que les provoca hartazgo, el sueco ha confesado que le "gusta la gente". "Solo necesito sacar las cosas en la canción y puedo volver a amarlos", ha explicado entre risas, añadiendo que este nuevo disco cuenta con "cosas fantásticas del rock and, roll, cosas más clásicas, muchas palabrotas...".

Se trata del disco con menor intervalo sin nueva música con respecto al álbum anterior, The Death of Randy Fitzsimmons, que contaba con hits como Crash into the weekend, porque "sentimos que debemos este disco y se lo debíamos a los fans". Un álbum quie asegura es el "único hecho por humanos este año" en referencia al empleo por parte de otros artistas de la IA. "Todos (la usan). Estoy en el negocio de la música y lo sé", ha destacado entre risas, asegurando que la música de "Sabrina Carpenter es IA".

Además, Pelle Almqvist ha desvelado que mañana The Hives estrenará un nuevo single, Paint a picture, que ha sido "una de las favoritos de los directos". Unos espectáculos que llegará a España los próximos 1 y 2 de noviembre, en el Palaau Sant Jordi de Barcelona y el Movistar Arena de Madrid respectivamente, y de los que resalta que el público español "siempre ha sido fantástico. Hay otros que dicen que en las grandes ciudades el público es un poco más difícil, pero no para nosotros".

Un aspecto de su carrera del que no tienen visos de querer alejarse. "Es muy adictivo. Salimos de gira con los Rolling Stones y ahí vi mi futuro. Tengo que seguir porque es muy divertido", ha reflexionado.