Lala Chus y la historia del "vampiro" de TikTok inmune a los maleficios de las brujas

Con ella siempre lloramos, pero de la risa. Este lunes Lala Chus ha desayunado fuerte para irradiar de luz el estudio de Cuerpos Especiales pero lo que pasa es que no venía bien informada. Ha sido la última en enterarse de que la foto del Papa con un abrigo de plumas blanco es fake.

La abogada de Satanás nos cuenta que está muy enfadada con la gente escéptica que siempre busca explicaciones científicas para todo. En concreto, hay un muchacho que la trae por la calle de la amargura.

"Resulta que hay un tío chulerías en TikTok que de forma despectiva está haciéndose el flipper. Se llama Ethan y tiene muchos seguidores por desmontar teorías. Dice que la magia no existe, y es mentira, porque sí existe. Total, que el tío siempre hace cosas irrespetuosas con las brujas. Dice que todo es mentira y para comprobarlo ha pedido que todas las brujas de TikTok le maldigan. Ha recibido muchas maldiciones pero ha querido ir un paso más allá. Contactó con una bruja mexicana muy poderosa y le empezó a echar maleficios", relata LalaChus sobre este misterioso caso.

Pero resulta que al señor no le ha pasado nada: las maldiciones no han hecho efecto. ¿La explicación razonable de que la magia no haya hecho efecto sobre él? "Las brujas dicen que es un vampiro, por eso no le afecta", cuenta nuestra cronista del mal. Terrorífico, sin duda.