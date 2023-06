Masi: "Me asusto mucho cundo me escucho doblando voces de niños"

Maria Isabel Rodríguez es Masi, una auténtica revolución de la era digital. La joven se cambia de horario para visitar a los Cuerpos Especiales, ya que ella suele estar como colaboradora con Chenoa en Tómatelo Menos en Serio.

Hace unos días se abrió la barbilla y, como casi todo, lo contó a su público. "Estábamos en Alemania y a las dos de la mañana me caí en una cequia, un hoyo, y desaparecí. Lo primero que tocó el suelo era mi barbilla", dice. Ahora, echando la vista atrás, le parece divertido. "Me pusieron pegamento de aproximación y luego unas tiras, fue muy raro", recuerda. Ella no tenía ni idea de alemán pero menos mal que uno de sus amigos sí.

"A los dos días volví a España pero aquello seguía echando pus. Fui al médico y me dijeron 'pero chica que esto lleva abierto dos días'. Viva la sanidad pública", reivindica.

Uno de sus grandes sueños era ser cantante y ya casi lo ha hecho realidad.

De momento acaba de estrenar una colaboración con Xuso Jones, Pelis de Amor, con el que ha trabajado a las mil maravillas: "Es una persona vitamina, me encanta". Antes de grabar la canción habían coincidido en algún proyecto laboral pero ahora ya tienen confianza. También ha colaborado con JavyPablo y Ángela González.

Ahora que le ha picado el gusano de la música tiene pensado sacar algún tema más. "Lo que tengo son colaboraciones con amigos, me gustaría ponerme más en la música, pero poquito a poco", asegura la colaboradora de Tómatelo Menos en Serio. Allí contó qué pasó un día que no pudo controlar su esfínter y se cagó "por todo el pasillo".

Masi empezó en la pandemia como actriz de doblaje, algo que domina ya sin despeinarse. "Yo me asusto mucho cundo me escucho haciendo niños. Me da como mal rollo muchas veces" , dice antes de ponerse a hacer la voz de Carlita, uno de sus personajes.