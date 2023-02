Miguel Campos trae a 'Cuerpos especiales' los podcast más extravagantes y originales

Miguel Campos vuelve a Cuerpos especiales con su sección sobre podcast extravagantes. Hace un par de semanas, presentó Aparta de ahí anormal, el podcast de insultos al volante. "La gente se queja de que no existe, así que os traemos un nuevo corte para demostrar que sí existe", ha dicho bromeando.

Ha reproducido algunas de las frases más populares de este podcast: "No, pasa tú pasa tú, que eres el único aquí que tiene prisa" o "El día que alguien ponga el intermitente me meto a monja". Además, ha revelado como se llaman los fans de este podcast: "Son 'anormales', al igual que los de Taylor Swift son swifties".

En este podcast, hay secciones muy llamativas como debates: "Levantar el dedo medio: ¿hay que estar en silencio o decir 'a ver si esto sí lo ves, no como el ceda el paso'".

Aunque no es el único que Miguel ha presentado. Nos ha traído también Amor eterno, un podcast para personas que llevan mucho tiempo. Lo presenta una pareja que lleva 19 años juntos e incluye charlas como: "¿Cómo te va? Bien bien, el trabajo bien" o "¿Qué has comido hoy? Lo que tenía en el tuper".

El último podcast que ha traído, Mis amigos famosos no saben que les estoy grabando, no ha hecho mucha gracia a Eva Soriano e Iggy Rubín porque los ha grabado a ellos, aunque no se ha oído ningún secreto: "No están en este corte, pero los puedes oír en el podcast".

