Pablo Rivero presenta su novela 'Dulce Hogar': "Es un homenaje al thriller de los 90 para los amantes del true crime, hay un rollo voyeur"

Viene un pelín despeinado y cansado. Normal, acaba de aterrizar de un vuelo directo de Nueva York. Estuvo allí de vacaciones porque tiene rodaje todo el verano y claro, con el cambio horario... Casi no llega a la entrevista. "Vengo del tirón, sin dormir, no he dormido nada en el vuelo. El vuelo era de día y he estado leyendo, pero bueno, vengo muy contento", asegura.

Al actor le encanta narrar y relatar crímenes. Su nueva novela, Dulce Hogar, es la más extensa de las que ha publicado. "La gente se lo bebe, yo soy muy perro y soy de capítulos cortos, siempre pasa algo, si la investigadora está estancada el lector también", explica.

No es una peli para promocionar, y como no hay tráiler que emitir... Le pedimos a Rivero que nos cuente la sinopsis de su propio libro: "Julia es una exazafata de vuelo que intenta ser madre junto a su exitoso marido piloto. No lo consigue y con la mudanza a la lujosa casa que se han construido en el monte, piensa que su sueño se hará realidad. Lo que no sabe es que tendrá que mudarse sola porque su marido está cubriendo una baja de covid y pronto un joven se aparecerá para observarla en la urbanización. Empezará un rollo voyeur entre ellos que a ver...".

Con esta descripción, Eva Soriano ya está en el bolsillo. "Es un poco homenaje a los thriller de los 90 y al final es bastante true crime", cuenta. Lo que provocan sus novelas negras en los lectores lo define como "desasoeigo". "Me lo dice mucho la gente en las firmas", cuenta.

"Me pasó mucho en La Cría, hubo un momento de agobio que decía 'alguien me puede contar qué pasa aquí", le dice Eva Soriano, que en su anterior visita a Cuerpos Especiales aprovechó para agenciarse su anterior novela y llevársela a casa.

Sus novelas siempre tienen un punto de denuncia social y esta no iba a ser menos. "Quería mostrar a Julia como una tía independiente que le ha pasado lo mismo que a muchas, que ha empezado tarde a ponerse con la maternidad", explica. "Ella en un momento dice 'mi marido tiene un deportivo, yo tengo otro, pero hay que comprar un coche familiar'. En la urbanización está rodeada de madres y en en libro hablo de que hay que tener un poco de prudencia", dice. Rivero ya tiene un estilo propio a la hora de escribir y en esta novela el gran reto ha sido darle desarrollo a la investigación. "La escribí en un momento que estaba obsesionado con la criminalística", cuenta.

Rivero se considera un poquito grupie y siempre que termina de ver una obra de teatro se queda a esperar que salgan los actores para saludarlos. Nunca dice que él también se