Pepe Viyuela presenta 'Guitón Onofre': "Golfos han existido siempre, lo que pasa es que ahora su poder se multiplica hasta el infinito"

Con su habitual sentido del humor y muchas ganas de pasarlo bien. Así ha llegado Pepe Viyuela al estudio de Cuerpos especiales para hablar con Eva Soriano y Nacho García de su obra de teatro Guitón Onofre, que representa el lunes 21 de julio en el Festival de Teatro Clásico de Olmedo.

"Yo tampoco tenía ni puñetera idea de lo que significaba [la palabra guitón]. Guitón es un pícaro, un buscavidas", ha dicho a los presentadoras al empezar la entrevista, justificando que su personaje es como todos nosotros. "Intentamos sobrevivir y cuando nos llegan momentos duros nos volvemos bastante corruptos", ha dicho con cierta ironía.

La obra está escrita en el siglo XVII pero hoy está de "muchísima actualidad". "Es comedia. Es tan duro lo que cuenta que si no te lo tomas a risa no lo aguantas", ha explicado sobre este trabajo que comparte con Sara Águeda, que la acompaña sobre el escenario con un arpa.

Águeda pone música al texto y Viyuela lo defiende. También es coautor de la adaptación de la obra de 1604, una obra que no se publicó jamás y a la que llegó por casualidad. "Iba en el metro leyendo un libro de una poeta que me encanta y la mencionaba en el libro, yo no la conocía y pensé que no la conocía nadie. Dentro de la saga de la picaresca estaba este manuscrito que se encontró en París y que ahora está en Massachusetts", ha explicado el actor, que ha aprovechado la entrevista para adentrarnos en el protagonistsa del trabajo.

"Cuando estábamos ensayando pensábamos que la gente lo iba a odiar pero como al final descubrimos que es una víctima pues despierta ambas cosas. Cuando es víctima simpatizas con él pero cuando descubres lo canalla y cruel que puede ser no te gusta mucho porque hace cosas muy duras", ha explicado Viyuela, que ha reaccionado a las palabras de Eva y Nacho definiéndolo como BuenCha.

¡Claro que afectan las cosas! "Por eso quizás estoy haciendo el guitón. Tiene sentido seguir hablando de golfos y pícaros que han existido siempre pero eso no es un consuelo, lo que pasa es que ahora su poder se multiplica hasta el infinito", ha continuado el cómico, que ha hecho un matiz diferenciando su personaje de los pícaros actuales: "Onofre llega a la cumbre del éxito en ese momento pero no tiene nada que ver con los que hoy llegan al cumbre del éxito (o de lo que ellos llaman éxito) y nos descojonan el mundo".

La película 'Aída y Vuelta'

La visita de Pepe Viyuela ha llevado a Eva Soriano y a Nacho García a preguntarle por la película Aída y Vuelta de Paco León, en la que vuelve a interpretar al famoso frutero Chema de la serie de principios de los 2000.

"Los primeros días, no me pasó solo a mí, nos mirábamos y decíamos 'esto no era así, ¿no? No nos acabábamos de encontrar", ha confesado el actor sobre el rodaje que terminó siendo como montar en bicicleta. Cuando ya das unas cuantas pedaladas lo tienes ya dominado.

"Nos mirábamos y decíamos 'Soy el mismo pero tengo muchos más", ha contado sobre la película que define como un salto hacia delante. "Paco escribió un guion pensando nen recuperar lo recuperable pero no en hacer un capítulo más", ha explicado sobre el también actor que quiso "dar una vuelta de tuerca" al proyecto para llegar al máximo público posible, no solo a los nostálgicos.