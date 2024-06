"Me puse de nombre Eve Sans": La canción house que Eva Soriano grabó a los 19 años para convertirse en cantante

La bomba saltó este miércoles, cuando Eva Soriano desvelaba en Cuerpos especiales que sus deseos de ser cantante casi se hacen realidad. No sabemos qué pudo pasar por el camino, pero lo que sí es una verdad como un templo es que grabó un par de canciones para abrirse paso en el mundo de la música. Solo tenía 19 años, una gran voz y todo un futuro por delante.

"Cuando en mi juventud quería ser cantante hice con un Dj un disco de house", contaba ante un asombrado Nacho García. "Hice un disco de cuatro canciones de house en el que yo ponía voz a la música", añadía antes de desvelar el nombre profesional con el que se autobautizó para lanzar su carrera: EVE SANS. Le gustaba porque en la pronunciación se parecía a Ibiza, isla donde pretendía establecer y asentar un nicho de audiencia. "No me avergüenzo, pero veo esto ahora y arrugo un poco el bigote", dice antes de hacer un alegato a la inocencia de la adolescencia y la pubertad. No hay nada de lo que arrepentirse.

Quería mantener en secreto las canciones, pero el equipo del programa ha dado con ellas. Tras una ardua búsqueda en Internet, la investigación ha dado resultados. ¡Escucha arriba Feel the City el temazo de Eva Soriano!

