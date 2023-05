Samantha Hudson: "Si estás sola es porque nadie te sigue el ritmo. No soy una desgraciada, soy una bailonga"

Samantha Hudson ya ha venido cuatro veces a Cuerpos Especiales. Es por ese motivo que Iggy Rubín le ha hecho entrega del pasaporte sellado oficial del programa. La próxima vez que venga podrá ser usuaria de una de las taquillas del plató, un privilegio del que no gozan en absoluto la mayoría de invitados.

"Nunca me acuerdo de las cosas que digo en las entrevistas, son chorradas", empieza contando Hudson, que la última vez nos habló del género True Crime, que ha dejado un poco de lado sino fuese por que "soy una persona que trabaja cada día y eso ya es bastate un crimen".

Este jueves 11 de mayo se lanza en digital el nuevo EP de Samantha Hudson, bautizado 'AOVE', cuyas siglas corresponden a los calificativos 'atrevida, obscenta, violenta y explícita'. "En el equilibrio está la virtud, y yo quiero ser la más virtuosa", dice la artista, que se considera de todo un poco.

"Un gay me ha dicho por tuiter que las letras metalizadas ya no se llevan", cuenta sobre la portada de uno de los temas. "El anterior Ep se llamaba Liquidación Total así que con las búsquedas vamos mal", dice.

Las reflexiones intensas y sinceras no han tardado en aparecer. "Creo que si estás sola es porque nadie es capaz de seguirte el tirmo. No soy una desgraciada, soy una chica bailonga", dice la cantante, que tiene temas muy diversos en este EP.

"Hay una maquinera, otra más en plan actriz porno... Tengo una rave crónica. La gente está obsesioanda. Que si salimos de noche y llegamos de día, ahora Aitana es electrónica... Eso es el mainstream cogiendo una idea que nació en el undergroung. Soy una embajadora de los bajos fondos, yo sí he llegado de día. Soy una zorra, no un señor rancio, así que Aitana y Rosalía son monísimas, que Aitana se ponga una peluca y finja que está de after las veces que quiera", explica.

Madrid, Mallorca, Tarragona, Barcelona, Pontevedra, Cantabria... Estas son solo algunas de las paradas que hará Samantha Hudson durante este verano. Comparte escenario con Bad Gyal, LaZowi, ChicoBlanco... "El sonar es la noche de la combi completa", dice con una carcajada. "Yo no quiero ser profeta, quiero ser Mesías".