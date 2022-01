Tanxugueiras: "Pensamos que íbamos a tener más apoyo del jurado, no vamos a mentir"

Tanxugueiras fue la opción favorita del público del Benidorm Fest. Se llevaron la máxima puntuación del televoto, pero no recibieron el apoyo del jurado. Pasó en la primera semifinal y en la final. "No se llevaron el chupito de licor café" , dice entre risas Aída Tarrío en su entrevista este lunes en Cuerpos especiales.

Fueron las terceras más votadas en la final del Benidorm Fest. Tanxugueiras se quedó a solo seis puntos de llevar al festival de Eurovisión 2022 su tema Terra. Las gallegas se llevaron 90 puntos frente a los 96 de la ganadora Chanel, y recibió el máximo apoyo del público. Fueron las ganadoras en el televoto.

Para hablar de su paso por el festival y de la falta de apoyo del jurado, cuya puntuación suponía un 50% del total, ha estado Aída Tarrío en Cuerpos especiales. "Nosotras somos las ganadoras del público, pero Chanel hizo una actuación de 10, nadie le puede negar la victoria", ha asegurado la artista en la entrevista telefónica con Eva Soriano e Iggy Rubín.

"Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en las redes sociales porque la salud mental de alguna gente puede peligrar. Chanel es muy merecedora del premio porque es una curranta, una artista increíble... Podía ganar cualquiera, éramos muchos a participar. ¿Nosotras queríamos ganar? Sí. ¿No ganamos? Tampoco. Así que vamos a estar con Chanel hasta la muerte", ha insistido evitando generar controversia con sus compañeros.

El jurado sin licor café

Las Tanxugueiras se vuelven a casa sintiéndose ganadoras. "Después de ver que el público nos apoya y gusta nuestro proyecto, volvemos a casa contentísimas", ha dicho Aída Tarrío, a la que Eva Soriano le ha preguntado por el jurado.

"Pensábamos que íbamos a tener más apoyo del jurado, no vamos a mentir, pero desde la primera gala ya vimos que no", ha reconocido la artista. "La única diferencia con la demás gente que estuvo en el festival, es que ellos no se llevaron el chupito de licor café".

Su colaboración con Rayden y el disco de Tanxugueiras

Tras lo ocurrido el sábado, Tanxugueiras da por finalizada su fase relación con el festival Eurovisión. Aunque los candidatos al Benidorm Fest tienen la posibilidad de ir a Turín con Chanel, Aída lo tiene claro: "Conmigo que no cuenten. Ahora el momento es de Chanel, ella lo tiene que disfrutar. Todas las energías tienen que ir para ella".

El momento de Tanxugueiras ahora es otro. Las gallegas preparan disco para "más pronto que tarde". "El Benidorm Fest fue una aventura".

Mientras llega ese momento, en las radios sonará Averno, la colaboración que Rayden y Tanxugueiras lanzaron el viernes 28 de enero.

La canción es fruto de una amistad de hace ya dos años, no del festival. "A medida que fuimos cogiendo amistad, hubo un día en que hicimos un tema, vimos que podía encajar, lo llamamos y nos dijo que sí. No hay más historia", ha contado la artista, que reconoce que cuando conoció al madrileño le pareció raro.

