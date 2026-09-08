Con Eva Soriano y Nacho García
Cuerpos especiales | Con Leo Harlem - martes, 8 de septiembre de 2026
El cómico y actor Leo Harlem se ha pasado por Cuerpos especiales para presentar Un plan perfecto, la película en la que una familia se une para trazar un plan y robar un banco en Navidad, y comentar cómo se siente a nivel profesional. Roberto Rahona da las mejores fraes para ser el más sassy en el trabajo, Eva Soriano vuelve a encontrar solución a las noticias más impactantes en Evacho, la Patrulla Chiquilla da voz a los más pequeños y Jorge Yorya habla de la evolución de los streamers de videojuegos hacia los vídeos de la vida real.