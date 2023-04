Susi Sánchez: "'Loli Tormenta' estaba escrita antes de que Villaronga viese 'Cinco Lobitos', me sorprendió que sonase la nana en la película"

Le hemos ofrecido tostadas, café, un snadwich mixto... Susi Sánchez es talento puro y se lo merece todo.

La actriz, que este 2023 se llevó el Goya a Mejor Actriz por su papel en Cinco Lobitos, nos presenta Loli Tormenta, el último trabajo del director de cine Agustí Villaronga, que falleció el pasado mes de enero. Una comedia que se estrena de manera póstuma en la que participan también Joel Gálvez, Celso Bugallo, Mor Ngom, Meteora Fontana o Fernando Esteso.

La actriz, que estaba acostumbrada a moverse entre las aguas del drama, asegura que el salto a la comedia ha sido "raro". "Es una comedia pero no es descarada tipo Aquí No hay quien Viva, que busque gags, es más sutil... No pudimos ensayar así que fui creando el personaje sobre la marcha", reconoce.

Loli Tomenta cuenta la historia de Lola -interpretada por Susi Sánchez-, la moderna y caótica abuela de Edgar y Robert que se hizo cargo de ellos tras la muerte de su hija unos años atrás. En la película la vemos correr, saltar, nadar... "Soy muy nerviosa, no es que tenga facilidad, yo me lanzo y lo hago y de joven hice mucho deporte", explica la actriz, cuya especialidad eran los 100 metros. "Siempre llegaba la primera y me tenían que parar", bromea.

En la trama todo discurre sin problemas hasta que Loli empieza a tener síntomas de alzheimer, algo que sus nietos intentarán esconder para seguir viviendo con ella. "Hay muchos tipos de alzheimer, hay gente que en vez de darle por tener mal genio se infantiliza, entonces ella se vuelve una niña como sus nietos... Se cambian los roles y lo hablé alguna vez con Agustí, ella no puede controlarlo todo y por eso la cabeza le hace así", explica. "Agustí me decía 'Loli no piensa', 'tú no pienses, no lo hagas', y si te fijas es muy visceral e impulsiva", matiza.

"Para los niños era su primera película y desde el principio establecí el juego de que me llamasen abu, o Loli, y yo a ellos por el nombre del personaje", cuenta Sánchez.

En la primera escena de Loli Tormenta suena la canción infantil Cinco Lobitos, una nana que la abuela canta con sus nietos y que tiene el mismo nombre que la película que le dio el Goya a la Mejor Actriz, Cinco Lobitos. ¿Es esta coincidencia fruto de una casualidad? "Loli Tormenta estaba escrita antes de que Villaronga viese Cinco Lobitos, así que cuanto leí el guion me llamó mucho la atención esto. No sé cuál es el motivo pero no creo que sea casual, hay algo, como un augurio", asegura.

La intérprete está nominada a Mejor Actriz de Reparto en los Premios Platino, en los que compite con Penélope Cruz por enésima vez. "No entiendo por qué le gano siempre", bromea antes de relatar que un amigo suyo le preguntó a Javier Bardem en un avión quién creía que iba a ganar y Bardem no dudó en contestar "Susi".