¡Ya está a la venta la tercera edición del disco de Europa Baila! El programa que pone ritmo al fin de semana vuelve con un doble recopilatorio con lo mejor y más actual de la noche, todos los éxitos que suenan en Europa Baila remezclados por los mejores DJ's internacionales.

Loreen, Nicki Minaj, Alexandra Stan o Usher son algunos de los artistas que suenan cada fin de semana en Europa Baila, los viernes de 1h a 3h de la madrugada y los sábados de 22h a 3h.

Descarga Europa Baila Volumen 3 en

CD1

1. Remady & Manu-L Feat. J-Son - Single Ladies

2. Hardwell Feat. Mitch Crown - Call Me A Spaceman

3. Nicki Minaj - Pound The Alarm

4. Loreen – Euphoria

5. Lolita Jolie - Non Non Non - Rob & Chris Remix Edit

6. R.I.O. Feat. Nicco - Party Shaker

7. Alexandra Stan - Cliche (Hush Hush)

8. Usher – Numb

9. Ivi Adamou - La La Love

10. David Pop - Don't Give Up (The Fight) - XTM Radio Mix

11. Sandro Silva And Quintino - Epic

12. Otto Knows - Million Voices

13. Alex Gaudino Feat. Taboo - I Don't Wanna Dance

14. Patrick Miller - Dancing In London (David May Radio Mix)

15. Jonathan Castilla & David Cuello Feat. Aron - Flying Higher

16. Bodybangers Feat. Victoria Kern - Tonight

17. Avicci - Levels - Skrillex Remix

18. Nari & Milani - Atom

CD2

1. Tacabro - Tacata

2. Dr. Bellido Feat. Papa Joe - Señorita - Aitor Galan Radio Remix

3. Jose De Rico & Henry Mendez - Rayos De Sol

4. Juan Magan - Se Vuelve Loca

5. Alexandra Stan - Lemonade - Rudedog Radio Edit

6. Elena Gheorghe - Your Captain Tonight

7. Mandy Santos Feat. Xuso Jones – Animal

8. Radio Killer - Calling You

9. Dragonette - Let It Go

10. Martin Solveig - The Night Out - TheFatRat Remix

11. Michael Calfan - Resurrection - Axwell's Recut Radio Edit

12. Zedd - Spectrum

13. Chuckie Feat. Gregor Salto - What Happens In Vegas

14. Basto - Again and Again

15. Majorkings Feat. New Label - Esa Nena

16. Joachim Garraud Feat. Ze! - My Boyfriend Is A Robot - Albert Neve Radio Edit

17. Syra Martin - Love You Tonight (Vicente Lara Radio Edit)