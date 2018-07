David Guetta: “Ver la energía de la gente en el show es como una droga para mí”

Sobre sus últimos hitazos con otros artistas de renombre mundial, como Justin Bieber o Bruno Mars, Guetta lo tiene claro y asegura: “Es un momento increíble para mí porque tengo nuevas canciones. La de 2U con Justin Bieber, y tengo otra canción que viene con Bruno Mars… (que) es un ejercicio diferente y es muy interesante; soy muy fan de él”.

Y claro, la pregunta evidente y que puso en un compromiso al genial DJ no podía ser otra que intentar averiguar con cuál, de entre todas las estrellas con las que ha trabajado, es más fácil o difícil trabajar. Pero eso permanecerá siendo un misterio hasta, quién sabe, ¿tal vez sus memorias?: “No puedo decir con quién es más fácil o más difícil trabajar, no quiero que estén a mal conmigo, pero sí que hay veces que los artistas me vuelven loco”, comentaba entre risas.

12 de agosto, único show en solitario en España

David Guetta habló también del espectáculo que prepara para el próximo 12 de agosto en Bernidorm, y que será el único show en solitario del DJ este verano en España, “por eso es una cosa muy especial”. “Mi próximo evento en Benidorm va a ser muy grande y estoy muy feliz de hacerlo”, comentaba. “Estoy siempre en Ibiza y hace tiempo que no hago un evento así”, y añadía “Lo que va a ser el show es secreto, pero hay una producción increíble”. ¡Y no podemos esperar para verlo! ¿Aún no tienes plan para el 12 de agosto? ¡Pues date prisa y disfruta del mejor DJ en directo!

David Guetta, muy cercano y divertido durante toda la entrevista, no solo habló –en un castellano mucho más que aceptable- de su faceta como productor, sino también de sus gustos musicales y de qué le reporta su trabajo como DJ: “Me gusta mucho la música antigua como la de Steve Wonder, y en Ibiza me gusta bastante escuchar música más Chill”.

Sobre el ‘misterio de ser DJ’ que, como bien recordaba José Luis Salas, para muchos basta con tener un ordenador, una controladora y un software, Guetta recuerda que “Ser DJ y tocar por la noche es la parte más fácil, lo difícil es crear la música”. “Puedes ser un DJ normal, que trabaja en un club, pero lo que te hace un famoso es la producción de música, y es súper difícil”, y añade: “La interacción con la gente tampoco lo hace todo el mundo porque es difícil”.

“La energía de la gente es como una droga”

David Guetta ama actuar y pinchar y, de hecho, para él: “Ver la energía de la gente en el show es como una droga para mí”. “Me gusta estar haciendo el show en el escenario porque doy mucha energía y mucho amor, y también lo recibo”, y continúa: “Cuando empecé, para mí solo existía el ritmo. Ahora que tengo más experiencia le doy más importancia a la melodía”.

Sobre su objetivo con la música que produce, su desafío es ahora “hacer música que permanezca en el tiempo”. “Una canción puede estar de moda porque tiene un ritmo nuevo, pero eso no se queda. Ahora lo que me interesa es hacer canciones que después de diez años la gente la siga cantando”, como ‘Gotta feeling’ o la mítica ‘When love takes over’.

“La música es mi pasión y es difícil pensar qué voy a hacer en el futuro”. “La gente piensa que la música es mi trabajo, pero para mí es un hobby. En algún momento se pasará el éxito y entonces haré música para mí, porque es mi pasión”, confiesa.

Además, Guetta se sincera sobre lo que siente cuando la gente le habla de lo importante que alguno de sus temas ha sido para sus vidas: “Mucha gente me dice que se ha casado con mi música, o que la primera vez que conoció a su pareja fue con mi música… eso es increíble”.

Para terminar la entrevista, David Guetta nos descubre que como todo buen chef, no pincha en las fiestas de los amigos, sino que se deja querer y ellos le sirven la mejor música que pueden, eso sí, en platos giratorios: “Tengo a muchos amigos que hacen DJ en fiestas que organizamos, por lo que no me toca a mí hacerlo”, comenta entre risas.

