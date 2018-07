Una chica exige “zonas sin niños” igual que hay “zonas sin animales” y Twitter se le echa encima

Es evidente que las redes sociales tienen mucho poder y que lo que puede parecer un simple mensaje, puede tener mucha repercusión.

Esto es lo que ha vivido CarolsomeAsFuck, una usuaria de Twitter, que reclamó públicamente que existan zonas sin niños, parecidas a las que los animales están prohibidos. Su mensaje causó un gran revuelo y decenas de críticas, insultos y amenazas.

Exijo zonas sin niños, ya que hay zonas sin animales. Al igual que a ti no te gusta mi preciosa perra, a mí no me gusta tu niño de mierda