Loles León responde al discurso negacionista de Victoria Abril: "Ni el paso de los años le quitan la tontería"

La actriz ha puesto en una situación delicada a los Premios Feroz con un discurso negacionista en el que no dudaba en referirse al " coronacirco ", asegurando que "somos cobayas" de la vacuna. Estas declaraciones de Victoria Abril no han pasado desapercibidas, y han sido duramente criticadas por algunos compañeros de profesión como Loles León .

La actriz Victoria Abril ha recibido el Premio Feroz de Honor 2021, y con él un aluvión de críticas a su actitud negacionista con el coronavirus, las vacunas y el uso de mascarillas.

Victoria Abril, sin cubrirse la boca en un espacio cerrado y con personas alrededor, aseguraba: "Esto no es covid, es un coronacirco", añadiendo que no le preocupa que le tachen de "negacionista".

"Somos cobayas, las vacunas son experimentos sin probar que nos meten rápido y desde que nos vacunan hay más casos positivos", decía en una rueda de prensa en Alcobendas, Madrid, con motivo de la concesión del Premio Feroz de Honor por parte de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE).

Victoria Abril recibe este galardón en reconocimiento a su trayectoria, especialmente activa en los años 80 y 90 y marcada por su trabajo con directores como Vicente Aranda o Pedro Almodóvar.

Sin embargo, antes de empezar, la actriz comentaba: "El pelo no me lo corto hasta que me devuelvan las libertades". "El miedo te impide vivir, peor que perder la vida es perder la razón de vivir, basta ya", sentenciaba.

POLEMICA EN REDES SOCIALES POR LAS PALABRAS DE ABRIL

En redes sociales los comentarios de la actriz han corrido como la pólvora, con calificativos que van desde "disparate" a "el peor papel de su vida", cuestionando incluso que le hayan otorgado el premio honorífico.

Entre las críticas, destaca la de su compañera de profesión Loles León, que no ha dudado en calificar a la actriz de "ignorante" tras estas declaraciones, asegurando que "ni el paso de los años le quitan la tontería".

"Ni el paso de los años le quitan la tontería que siempre ha tenido. Qué ignorante! Mucho amor para todos los que han perdido a familiares, me incluyo", concluía en su comentario la también actriz.

También Marwán ha criticado las palabras de Abril, asegurando: "Victoria Abril patinando. No tiene ni una prueba para decir lo que afirma, pero lo suelta y tan a gusto. Mientras ella se suelta su plandemia para volver a sentirse importante hay millones de personas trabajando para que todo mejore. Yo confío en esos, no en gente como ella."

Muchos además comparaban las palabras de la actriz madrileña con las de Miguel Bosé.

Victoria Abril regresaba a España desde Francia, donde reside desde hace varias décadas, con motivo de la concesión de este premio, después de un año de "confinamiento, de soledad y de depresión", asegura.

Y aunque habitualmente reacia a aceptar premios, confiesa que este lo ha agarrado como "un salvavidas" para poder regresar a España, porque tiene pensado instalarse en Málaga hasta que la situación mejore, ya que el presidente francés Emmanuel "Macron ha vuelto a pedir otro año para meter decretazos y quitarnos ya el cien por cien de nuestros derechos y libertades".

UN TRAGO DIFÍCIL PARA LOS PREMIOS FEROZ

Por su parte, los organizadores de los Premios Feroz se han desmarcado de estas declaraciones de la actriz, garantizando el estricto cumplimiento del protocolo sanitario en la ceremonia de entrega que se celebrará el 2 de marzo en el Teatro Coliseum de Madrid.

"Como presidenta de los Premios Feroz. debo dejar claro que no compartimos en absoluto la opinión de Victoria Abril sobre la covid-19; seguimos trabajando por unos #Feroz2021 y una cultura segura", aseguraba la presidenta de la AICE, María Guerra.

El comité organizador ha enviado, además, un comunicado en el que garantiza que la gala del martes "cumplirá escrupulosamente con el protocolo de seguridad sanitaria vigente y la organización exigirá también a todos los asistentes su estricto cumplimiento".

VICTORIA ABRIL Y SU DISCURSO NEGACIONISTA Y ANTIVACUNAS

Además, la protagonista de la película de Almodóvar 'Kika', añadía en una entrevista posterior: "Si ves la tele y no sales te crees que la gente está muriendo por las calles, pero la gente está muriendo como cada año, el año 2020 no ha tenido más muertos que el 19, ¿Dónde está la pandemia?".

"Todo esto es para confinarnos y alienar nuestros derechos y libertades fundamentales y convertirnos en esclavos y en cobayas", insistía, "y para que Amazon gane en dos meses de epidemia todo el dinero que nos ha dado la UE para pasarla".

PREMIO DE HONOR A UNA CARRERA DEDICADA AL CINE

El Feroz de Honor a Victoria Abril reconoce una trayectoria que comprende casi un centenar de películas y una veintena de series de televisión y que comenzó muy joven, con apenas 15 años, junto a Sean Connery y Audrey Hepburn en 'Robin y Marian'.

Suma en total nueve nominaciones a los Goya y logró la estatuilla como mejor actriz protagonista con 'Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto' (1995), de Agustín Díaz Yanes, que asimismo le valió la Concha de Plata del Festival de San Sebastián.

También Borau, Berlanga, Chávarri, Camus, Gutiérrez Aragón o Armiñan la eligieron para sus películas, pero sobre todo dos directores, Vicente Aranda, con quien rodó doce títulos, y Pedro Almodóvar, han sido decisivos en su carrera.