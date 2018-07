Esto es lo que realmente pasa con las monedas que la gente tira a las fuentes

Seguro que alguna vez has pasado por alguna fuente y, al ver el fondo repleto de monedas, has pensado: ¿Qué pasará con todas estas monedas? ¿Las cogerá alguien? Hoy os revelamos lo que realmente ocurre con ellas.

Si alguna vez se te ha pasado por la cabeza que la moneda que acabas de lanzar a una fuente con la ilusión de que tu deseo se cumpla irá al bolsillo del encargado de limpiarla, no estás del todo equivocado. Es verdad que los trabajadores que se encargan de limpiar las fuentes habitualmente suelen quedarse muchas de esas monedas. Y si ellos no lo hacen, de la misma manera cualquiera que pase por allí podría cogerlas. Es más, como reveló The Atlantic, en algunas ciudades como Nueva York es bastante habitual que la gente que no tiene dinero coja las monedas que otros lanzan a las fuentes.

Las monedas restantes, es decir, aquellas que ni los trabajadores ni la gente de la calle coge, suelen destinarse al mantenimiento de la fuente o donarse a organizaciones benéficas, siempre que sea una cantidad considerable claro.

Las fuentes más famosas, como por ejemplo la Fontana di Trevi de Roma, pueden llegar a recaudar miles y miles de euros al día, que son entregados a organizaciones encargadas de ayudar a los más necesitados.

¿Influirá el destino de la moneda en el cumplimiento del deseo? Eso aún no lo hemos averiguado.