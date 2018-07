Javier Cárdenas: "No puedo permitir que las críticas enturbien todo lo bueno que me dice la gente"

Javier Cárdenas está viviendo una gran etapa profesional desde hace años. Al éxito de su morning en Europa FM, se le suma también el de su programa de televisión, con el que ha renovado una nueva temporada. El Televisero, portal especializado en la pequeña pantalla, ha charlado extensamente con el presentador de Levántate y Cárdenas donde ha confesado la parte buena y la parte mala de su fama actual.

Javier confiesa que lo de dedicarse a las ondas vino solo, que nunca se lo planteó en serio pero que todo ha ido tan bien que no podía continuar de otra manera. Pero como todo líder de opinión, le apoyan miles de personas pero también tiene algunos detractores que se empeñan en intentar manchar su imagen.

Cárdenas lo tiene claro, aunque confiesa que al principio fue muy duro encajar las críticas, la respuesta del público y el dato de las audiencias le ayudaron a continuar haciendo lo que le gusta: "Todo esto al inicio me afectó, te lo digo de corazón. Pero cuando pasaron dos meses del bulo de Hitler llega el EGM y volvemos a ser el programa que más crece en la radio española te das cuenta que a la gente no le ha calado. Eso me reconfortó".

Sobre las críticas más recientes relacionadas con una noticia sobre las vacunas, el presentador tiene claro que ha sido manipulado por la competencia: "Es curioso que cuando yo estaba en Cadena Dial, perteneciente al grupo del diario 'El País', que anteayer se inventó una noticia de algo que no dijimos sobre unas vacunas, jamás me criticaron siquiera una vez, al contrario, me dieron un premio Ondas a la innovación" y añade: "Me cambio de grupo y es un ataque continuo. ¿De verdad la gente no ve que es crítica tras crítica sólo porque me he ido de su grupo? Ostras ¿De verdad creen que la gente es ciega?", sentencia.

Pero Javier Cárdenas sigue cosechando éxitos, tanto en radio como en televisión, donde acaba de anunciar un nuevo proyecto Pura Magia, un nuevo espacio que se estrenará en TVE el próximo mes de julio y donde Javier será el presentador: "El plató es espectacular, enorme y precioso. Os va a encantar. Lari tenía una idea en la cabeza en la que mezcla lo moderno con lo clásico y ha acertado totalmente"

