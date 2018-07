Un niño encuentra metanfetamina en el regalo del huevo Kinder

El hipo es una contracción molesta e involuntaria del diafragma y los músculos intercostales, que de forma repetitiva provoca una inspiración súbita de aire. Algo que puede resultar un auténtico suplicio si te pilla en un mal momento. Si no eres capaz de pararlo aguantando la respiración o bebiendo al revés, ¡apunta porque este truco te lo quitará de golpe! Y no, no vamos a darte un susto...