Una pareja reparte tapones y dulces al resto de pasajeros por si su bebé llora durante el viaje

La mayor parte de los padres que tienen niños pequeños suprimen sus viajes en avión para evitar conflictos, ya que resulta muy complicado calmar a un niño que se pone a llorar en pleno vuelo y más aún mantenerlos entretenidos durante tantas horas.

Además, viajar con niños, casi siempre significa molestar al resto de pasajeros con sus llantos o juegos. Pero una familia ha encontrado la solución definitiva para poder viajar en avión con niños.

Los padres de Lorenza, una niña de un año, decidieron repartir una bolsa con caramelos y tapones para los oídos a todos los pasajeros del avión para tratar de enmendar las posibles molestias que pudieran ocasionar durante el vuelo.

Una de las pasajeras de este vuelo compartió las imágenes de la original bolsita en su perfil de Facebook. Una bolsa que además llevaba escrito el siguiente mensaje: "¡Hola! Me llamo Lorenza y tengo 1 año. Este es mi primer vuelo y voy a tratar de portarme lo mejor que pueda, pero me disculpo por adelantado si me siento irritable, me asusto o me duelen los oídos. Mis papás prepararon esta bolsa con dulces y tapones para los oídos en caso de dar un concierto durante el vuelo. Espero que esto ayude a que tu viaje sea un poco más placentero. Gracias."