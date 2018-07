'Pregunta por Ángela', la clave para escapar de una cita incómoda

Una usuaria de Twitter ha compartido un cartel de esta campaña en el que se podía leer: "¿Estás en una cita que no está funcionando? ¿Tu cita de Tinder o Pof (Plenty of Fish) no es quién decía ser en su perfil? ¿Sientes que no estás en una situación segura? ¿Te sientes incómoda? Si vas a la barra y preguntas por Ángela, el personal del bar sabrá que necesitas auxilio y te ayudará a salir de esa situación, llamará a un taxi o te socorrerá discretamente, sin mucho alboroto".

i saw this in a toilet and thought it was important and should be a thing everywhere not just lincolnshire !!!! pic.twitter.com/oO45I7gaJL