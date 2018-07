Un supermercado retira todos los productos de otros países para dar una lección contra la xenofobia y el racismo

Una cadena de supermercados alemana ha querido demostrar qué ocurriría si en su país no hubiese variedad cultural. Han vaciado todas las estanterías de aquellos productos procedentes de otros países, para dar una lección contra el racismo y la xenofobia.

De esta manera los clientes no podían encontrar tomates, procedentes de España; ni aceitunas, originarias de Grecia. La sección de quesos también estaba vacía ya que vienen de Italia y Holanda.

"Sin diversidad, esta estantería está bastante aburrida" o "Nuestra selección hoy sabe lo que son las fronteras", son algunas de las frases que los empleados dejaban en las estanterías vacías como protesta al racismo y xenofobia actual.

Con esta acción quieren demostrar que si los alemanes están en contra de los extranjeros, tampoco podrán disfrutar de sus productos: "Edeka apoya la diversidad, y vendemos variedad de productos producidos en distintas regiones de Alemania. Pero solamente junto a los productos de otros países podemos crear esa diversidad única que valoran nuestros clientes", explica un portavoz de Edeka.

De momento la cadena no se ha pronunciado sobre si se trata de una acción puntual realizada en el establecimiento de Hafencity (Hamburgo); o forma parte de una estrategia de la cadena a largo plazo, pero lo cierto es que las imágenes del supermercado medio vacío están siendo muy aplaudidas a través de las redes sociales.

EDEKA's (Germany) #superb anti-racist campaign emptying shelves of all products not made in Germany & replaced by a sign! pic.twitter.com/kfRMMo5u08