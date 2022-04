El Top 10 Semanal de Más Wally Tarde - Viernes 22/04/2022

NEIKED , Mae Muller y Polo G convirtieron la angustia en un éxito en la pista de baile con su colaboración de 2021, "Better Days". La canción alcanzó el puesto 23 en la lista de canciones Billboard Hot 100 con fecha del 15 de enero de 2022 y ha pasado un total de 17 semanas en la lista en el momento de la publicación. Recientemente nombrada Artista Tendencia en ascenso de YouTube, Mae hizo olas el año pasado con su muy aclamado EP debut de Capitol Records, "no one more, not even you", un proyecto de ocho pistas basado en su enfoque audazmente honesto pero de espíritu libre para escribir canciones.