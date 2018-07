Le da a su ex literalmente la mitad de sus bienes

Un hombre alemán se venga de su ex mujer cortando en dos todas sus posesiones para darle “la mitad de sus bienes”, se tomó la sentencia al pie de la letra y lo colgó en Youtube.

La venganza se sirve en frío, y si no que se lo digan a “Der Julie” un hombre alemán que decidió cumplir la sentencia de divorcio a rajatabla.

Tras romper su matrimonio de doce años la ley le exigía entregarle a su ex pareja el 50% de sus bienes, la relación con su ex mujer no debía de ser muy amigable ya que decidió cortar todos sus bienes por la mitad, grabarlo en vídeo y publicarlo en Youtube.

Armado con una sierra eléctrica cortó todo lo que encontró a su paso, desde su teléfono móvil hasta la televisión, pasando por las sillas e incluso su automóvil. “Ella quería todo lo que pudiese conseguir de mis posesiones duramente ganadas y generosamente las he separado para ella” afirma.

Las partes que se ha quedado él las ha puesto a la venta a través del portal Ebay y en la descripción puede leerse “Mi mitad. Recuerdos que no puedo borrar. Quien quiera la otra mitad que contacte con mi ex”.