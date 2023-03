Chenoa recuerda el accidente que tuvo de niña y que le dejó una visible marca en la cara

Tómatelo menos en serio se ha convertido en el nuevo bar de Europa FM en el que los invitados nos cuentan sus secretos más íntimos, pero también lo hacen los colaboradores. Este jueves la clienta ha sido Adriana Torrebejano y hemos querido jugar con ella a adivinar famosos de pequeños como David Bustamante o Shakira.

Chenoa también se ha referido a su aspecto de niña. Es imposible ver una fotografía suya y no reconocerla porque de pequeña tenía una marca en la cara que sigue tenido a ella. La cantante sufrió un accidente que le dejó una peculiar cicatriz en la frente.

Concretamente, le mordió un perro. "Se me nota mucho porque tengo la mordida de un perro en la frente. Nos dijeron 'no toques al perro', pero yo lo hice y me acabó atacando", explicó Chenoa, que tiene una marca que le recorre la frente de arriba a abajo.

