Alex Sinos: "Mi cara no vale nada, es una cara sin más, de marica de 40 años calvo con barba"

La barrera física que implica su máscara no impide la cercanía con el invitado de este viernes, porque si algo es el asturiano Alex Sinos es majo, majo. Lo han comprobado Chenoa, Mariang, Ventu y Samantha Ballantines en una charla que ha dado para hablar de muchas cosas y también para dejar caer alguna que otra reflexión filosófica.

El creador digital es especialista en comentar (se autodenomina como "el asturiano que comenta") la actualidad social y televisiva con un lenguaje infalible: el del meme. Ya os podréis imaginar: memes de Belén Esteban y Paquita Salas a punta pala. Pero lo hace con una peculiaridad: sin mostrar su cara ni identidad.

Con máscara bebe, come y también habla y opina, aunque a veces, en una grabación larga de muchas horas, se le haga cuesta arriba aguantar con la careta, razón por la que está ya trabajando en un diseño nuevo, tipo luchadores mexicanos, para respirar con facilidad. Manías de asegurarse el medio de vida.

El nacimiento de Alex Sinos, el asturiano más anónimo que comenta

El de Avilés lleva afincado en Madrid desde hace 15 años, cuando llegó a la capital para estudiar Publicidad, una época en la que todavía había Fotolog. "Desde la pandemia, que la gente estábamos en casa aburridos como setas, empecé a crecer un poco en seguidores comentando programas", explica el invitado, que nos ha demostrado su amor con hechos -que es como se demuestran las cosas- pidiéndose el día en el trabajo para venir a charlar al bar de Chenoa.

¿Que si le han ofrecido dinero por quitarse la máscara? Por supuesto. "Pero hay que ser fiel a la filosofía de uno mismo; mi cara no tiene precio porque no vale nada, lo que vale es lo que yo comento, mi cara es una cara sin más de marica de 40 años calvo con barba como tantos hay.

Así, en una frase, Sinos ha explicado para todos los públicos la razón que hay detrás de la máscara. "No hay una estrategia por detrás que pensé el día 0, sino que yo me hice como un emoji dibujado y ahí se quedó y pensé: si esto funciona, se queda así, ya está", aclara. "Soy muy tímido. Jamás podría ser el foco de atención".

No le tiene miedo a que la máscara se fundiera con su cara. "Me encanta, es la única manera en la que nadie me podría decir: voy a sacar una foto de tu cara: ¿a quién le interesa, si no tengo cara?", reflexiona. Chenoa da con la clave de todo el show de la careta con una reveladora idea: "Lo que pasa es que él es el más honesto de todos nosotros, porque en realidad él se pone la máscara que todos llevamos, porque luego en tu casa no eres el mismo".

El drama de hacer de Alex Sinos en la vida normal

El asturiano sabe separar a la perfección el personaje de la persona. Sobre todo para eso tiene la máscara, la barrera física que le sirve de transición. Pero hubo un día en que los astros se alinearon y se vio, vestido de Alex Sinos, en una situación cotidiana, nada fácil: "Normalmente, cuando voy a eventos, hay un taxi en la puerta, te recogen, voy con el casco y en casa lo quito", ha contado.

"Un día hace poco fui a un evento y luego tenía que irme a otra cosa. Salí en Colón con la máscara tipo: 'okey, ahora tengo que coger un taxi, pasando por la calle génova ahí bajando de todo, incluido taxis, y me paró uno, y yo perdóname que no te voy a asesinar", cualquiera subiría a su coche a un tipo enmascarado que bien podría salir de ver Matrix en el cine o atracar un banco.

"Esa fue la única vez que Alex Sinos hizo de persona normal con cosas del día a día", ha revelado. Chenoa no ha podido evitar ponerse filosófica: "Todos tenemos una careta, lo decía Elsa Punset: 'para integrarnos en la sociedad, mentimos muchísimas veces al día".

