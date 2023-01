Pablo Rivero: "He compartido piscina y fiestas con muchos cantantes en un festival de Benicàssim"

Pablo Rivero ha tenido la oportunidad de pasarse por Tómatelo menos en serio, el late night show de Europa FM para hablarle a Chenoa sobre la obra que van a estrenar en el Teatro Español (Madrid). Se llama La importancia de llamarse Ernesto, una versión de un escrito de Oscar Wilde.

Se trata de una comedia y a su vez "es una crítica a la doble vida en la época inglesa de ese momento". "Habla de una crisis de identidad y se podría aplicar a todos nosotros porque también tenemos, por ejemplo, una vida distinta en la oficina y fuera de ella", ha explicado.

"Tiene mucho humor inglés ácido de esa época pero funciona en la actualidad perfectamente porque también tenemos varias normas y modelos de éxitos", ha revelado.

Pero no es el único proyecto que el actor tiene entre manos, ya que va a publicar su nueva novela, Dulce hogar. El joven no deja de trabajar y ha reconocido que se debe a que "es muy rápido y su cabeza no para". "Siempre estoy leyendo y guardando cosas, así que esos temas los voy atando para sacar ideas", ha apuntado.

El verano más loco de Pablo Rivero

Como es habitual, Chenoa ha querido saber la noche más loca de Pablo y él ha contado que fueron los veranos en los que iba al Festival Internacional de Benicàssim (FIB) con un amigo que tenía pase de artista, así que ellos podían meterse en la piscina con los famosos. "Compartíamos piscina y fiestas con todos los grupos", ha dicho entre risas.

Además, ha explicado que de niño le llamaban 'chichín' porque su prima pequeña intentaba llamarse 'chiquitín' pero no podía y le salió eso, así que toda su familia se refería a él de esa forma. De hecho, se llama Pablo por Picasso. "Me iban a llamar Jaime y en el último momento mi padre le pidió a mi madre si podía ser Pablo", ha aclarado.

