La pullita del tiktoker Gersanc a Chenoa: "Me gusta la presentadora de OT, pero lee mucho las tarjetas"

Cerramos el bar de Tómatelo menos en serio con una dosis extra de contenido viral, humor y memes de la mano del tiktoker Gersanc. El madrileño tiene un popular pódcast, Dos mindundis, junto a Kikillo, y reflexionan sobre temas de la vida.

Nos ha confesado que conoció a su compañero en un cumpleaños: "De fiesta empezamos a llevarnos bien y dijimos 'de aquí sale un pódcast'" y así ha sido. "Nos visitan amigos y también personas que nos gustan", ha recalcado Germán.

La edad -tiene 29 años- es un tema que le preocupa mucho y cada vez es más consciente de ello: "Noto que es mi último año siendo veinteañero. Lo vi cuando fui al gimnasio y estuve tres días sin mover los brazos y antes no me pasaba o salir de fiesta y que tarde una semana en recuperarme".

"Cada vez aguanto menos a las personas", ha dicho entre risas, señalando que nadie lo nota porque "se le da muy bien ser falso y hay gente que piensa que le cae bien y no".

Chenoa se moja sobre Operación Triunfo

Su pódcast va sobre la más rigurosa actualidad, así que no puede faltar Operación Triunfo, que encabeza la recta final. Por suerte, Chenoa está abierta a críticas y le ha preguntado que piensa de ella como presentadora: "Me gustas, pero lees mucho las tarjetas", responde bromeando.

La cantante ha reivindicado lo difícil que es llevar galas tan largas: "Aclaro que voy sin publicidad, sin teleprompter y con 40.000 datos que tengo que saber".

Hemos querido poner contra las cuerdas a nuestra presentadora y se ha mojado sobre los concursantes y si le saben mal las eliminaciones o algunos favoritos: "En expulsados no tengo que falsear nada porque me dan pena todos, sea el que sea, pero en nómada favorito sí me sabe mal por dentro. Sé que hay algunos que lo necesitan y si salen me gusta".

Incluso ha revelado que se siente muy identificada con Violeta, la joven andaluza que abandonó la Academia la semana pasada porque "es muy segura y sensible". "Es muy cuidadora, ella cuidaba a Chiara y yo a Natalia. Creo que va a tener mucha carrera", ha defendido Chenoa.

En una sección más íntima con Carlos Marco, Gersanc ha recordado como fue su primer beso: "Fue muy frío porque me lo di con una chica y ahí dije 'ahh soy gay'".

