Chenoa y Laura Galán dedicaron parte de su entrevista en Tómatelo menos en serio, el late night de la nueva Europa FM, a hablar de bullying. En la película Cerdita, enmarcada dentro del cine de terror, a actriz da vida a un adolescente que al principio es víctima del acoso.

La intérprete cuenta que nunca sufrió una situación similar, pero reconoce que el bullying le da mucho miedo. "Cuando acaba la película no puedes decir esto se queda ahí, es una película. En este caso pasa y pasa de verdad. A mí me da mucho miedo y me da mucho miedo con mi hijo. Me pregunto: no sé qué me da más miedo, que le hagan bullying o que él haga bullying", confesó en la entrevista a Chenoa.

"Yo no he sufrido bullying. Yo he sido gorda siempre y mucha gente da por hecho que lo he sufrido, pero no. Yo he sido gorda y no he sufrido bullying porque no tiene que ser lo normal", insistió. Lamentablemente sí es habitual: "Antes de entrar aquí mucha gente me lo decía, que es muy habitual y no está bien, así que vamos a luchar".

Chenoa sí sabe lo que es acoso y los insultos. Lo sabe desde pequeña. "Le hemos puesto palabra ahora pero existe de toda la vida", reflexionó la presentadora. "Yo cuando llegué, que llegué desde Argentina y hablaba con acento y era muy morenita... En el colegio me decían de todo: panchita, sudaca... todo a la vez. ¡Yo tenía ocho años! Recuerdo esa época como o me hago fuerte o me hundo".

La también colaboradora de Cuerpos especiales supo entonces que la opción era venirse a arriba. "No te queda otra porque además tú te enfrentas a tu miedo y a lo que le está pasando a las que se meten contigo".

Chenoa nació en Mar del Plata, en Argentina, y con ocho años se trasladó con su familia a Mallorca (España). La artista se siente muy unida a la isla, al final y al cabo aquí creció, estudió, trabajó y se casó.

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa en Europa FM