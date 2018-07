Ed Is Dead presenta su nuevo álbum, 'Your Last 48 Hours' / Samantha López

Si supieses que estás a punto de afrontar las que serán tus últimas 48 horas de vida, ¿Sabrías qué hacer? ¿Serías capaz de realizar una lista de 10 cosas a las que dedicarías los últimos instantes de tu existencia? Ed is Dead sí, y haciendo gala una vez más de su extraordinaria capacidad creativa, ha dado un paso más allá y la ha transformado en un largo de título Your Last 48 hours editado por Idioteque Records.

Robar un banco sería sin duda un imprescindible, el cumplimiento de la perenne fantasía rebelde de acabar con el sistema dominante y doblegarlo a tu voluntad, quizás por eso Ed is Dead abre este LP con Rob a Bank (feat Alice Wonder), track de ritmo incisivo que sumerge al oyente en una atmósfera de persecución y frenetismo donde encontramos guitarras Post-metal al más puro estilo Deftones, drops y voces que nos recuerdan a Three Days Grace y bases de corte IDM cercanas a Moderat. Un estado de ánimo que aumenta sus pulsaciones con Kidnap a Politician, con la colaboración de Sean Marholm (Dinero) a las guitarras, gracias a la materialización de una ensoñación más intensa si cabe en la que también podemos encontrar referencias al Post-rock de grupos como Vessels.

Have a Fight (feat Laia Vehí) da paso a momentos más etéreos, con sonidos de corte enigmático y afilado, voces que recuerdan a Portishead y drops donde toma protagonismo el Future Bass de artistas como XXYYXX o SBTRKT. El amor en todas sus luces y sombras no podía faltar en esta cuenta atrás y Make Someone Happy (feat Mani Obeya) y Spend Some Time With You (feat Lucía Scansetti) así lo hacen patente de forma magistral con dos estilos diferentes y al mismo tiempo, convincentes y decididos. La primera vuelve nuevamente al Post-rock y al Bass, encontrándonos también con densas atmósferas ambient que nos recuerdan a Alcest, mientras que la segunda se acerca a la épica Glitch de Nosaj Thing y cuenta además con rítmicas muy Jungle que se hacen con el control del oyente impidiendo su inamovilidad.

Un nuevo giro se produce con Get Drunk (feat Nikki Garcia) y Heroin (feat Clara Brea and 2nd vocal by John Grvy) que luchan contra los convencionalismos sociales que limitan y socavan la libertad y la plena expresión de las pasiones. Get Drunk nos lleva al mejor Trip Hop, cuya viscosidad e hipnóticas voces nos recuerdan a Attica Blues. Heroin por su parte nos sumerge en terrenos Post-dubstep y Future Garage convirtiéndose en un corte muy bailable y sin embargo, no exento de reflexión.

Acercándonos al final la adrenalina se convierte en innegable protagonista y así lo reflejan Jump Out Of An Aeroplane y Drive Fast que buscan exprimir y explorar al máximo estos últimos momentos de vida. La primera es sin duda uno de los momentos más emotivos del álbum donde no podemos evitar acordarnos de artistas como Rone, mientras que Drive Fast nos vuelve a reencontrar con sonidos IDM pero con un chute extra de adrenalina. Y en este estado de dinamismo pleno llegamos a Family Dance (feat Odille Lima), un homenaje a la alegría que nos acerca a los mejores momentos de Rudimental, perfecto culmen de esta historia rica, diversa y cautivadora que Ed is Dead nos ha regalado.

Your Last 48 Hours es un álbum conceptual, palpitante, genuino y poseedor de las emociones más extremas, una banda sonora de hazañas obra de Ed is Dead, que estará disponible en todas las plataformas digitales y en edición vinilo, y se convertirá sin atisbo de dudas en su mejor trabajo hasta la fecha. Un LP de música con mayúsculas en el que Eduardo Ostos demuestra una vez más estar a la vanguardia de la composición nacional.