PRESENTAN 'RAFFAELLA' AL BENIDORM FEST

Varry Brava: "Una canción ganadora tiene que dar un poquito de vergüenza"

Varry Brava va a por todas en el Benidorm Fest y no dudan de las posibilidades de Raffaella, una canción hecha a medida para Eurovisión y de la que han hablado en yu, No te pierdas nada. "Los últimos años las canciones no eran suficientemente ganadoras y por eso hemos hecho ésta", aseguran.