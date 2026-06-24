Apúntate a la Fiesta DJs Europa FM en Haro con Uri Farré y Xavi Alfaro

Apúntate a la Fiesta DJs Europa FM en Haro (La Rioja) | Europa FM

Europa FM se traslada a Haro (La Rioja) para unirse a las fiestas de San Juan, San Felices y San Pedro 2026 y vivir el fin de semana a lo grande.

El viernes 26 de junio empieza la celebración y se extenderá hasta el sábado 27. ¡Doble sesión DJ para que el ritmo no baje en ningún momento!

La Fiesta DJS Europa FM empieza con el pitido que marca el inicio del partido España-Uruguay del viernes 26 de junio. A las 02:00 horas Uri Farré se pone a los mandos en la Plaza de la Paz para hacer sonar la mejor música mientras seguimos el encuentro de la fase de grupos en una pantalla gigante. El plan es tener ya la fiesta montada para celebrar la clasificación de La Roja para dieciseisavos.

¡Y no termina ahí! Hay que seguir festejando y, después de coger fuerzas por la mañana, el sábado 27 sigue la fiesta en la Plaza de la Paz con un tardeo con Xavi Alfaro. A las 17:00 horas coge el testigo para continuar con la celebración y animar la jornada con una sesión de día para todos los públicos.

Apunta todos los detalles del plan y únete a la celebración. La entrada es libre y la diversión está garantizada.

📅 Día: viernes, 26 de junio y sábado, 27

🕕 Hora: 02:00 horas (Uri Farré) y 17:00 horas (Xavi Alfaro)

📍Sitio: Plaza de la Paz en Haro (La Rioja)

Europa FM llenará de música el verano 2026 y los planes no dejan de sucederse en nuestra agenda. ¡No te los pierdas!