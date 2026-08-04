Paula Koops lo dará todo en su concierto exclusivo en La Bañeza (León) con Europa FM | EUROPA FM

Paula Koops quiere encandilar a sus fans de La Bañeza el próximo jueves 13 de agosto, y lo hará con un concierto de la mano de Europa FM que promete ser una de las citas musicales más especiales de este verano en la localidad leonesa.

Y es que la artista es uno de los principales atractivos musicales en las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque en el municipio.

La actuación tendrá lugar en la Plaza Francisco de Quevedo y hasta 4000 espectadores podrán disfrutar del pop de la artista emergente. Además, el escenario contará con pantallas para vivir mejor aún el show de la intérprete de temazos como Barcelona, Bridemos y Suficientemente guapa.

Este concierto de Paula Koops en La Bañeza se adelanta al TOUR 2027 de la artista, que promete un directo completamente renovado, en el que las nuevas canciones tendrán un papel protagonista. ¿Veremos en la localidad leonesa un adelanto de toda ea nueva producción sobre el escenario? ¡No te lo pierdas!

Todo sobre el concierto de Paula Koops en La Bañeza