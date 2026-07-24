DePol se sube al escenario Europa FM en las fiestas de Campo de Criptana (Ciudad Real)

Europa FM aterriza en las Fiestas de Campo de Criptana 2026.

El lunes 24 de agosto montamos el escenario Europa FM en el Auditorio Municipal para recibir a DePol, que hará vibrar al público con los éxitos de su último disco no lo sé ni yo.

El cantante de Barcelona se va De fiesta a la localidad de Ciudad Real para animar la segunda jornada de la Feria y Fiestas 2026, celebradas en honor al Santísimo Cristo de Villajos del 23 al 28 de agosto.

La cuenta atrás para la cita musical ya está en marcha y nosotros estamos ya listos para recibir a todos nuestros oyentes. El acceso al concierto es libre. ¡Toma nota de todos los detalles y no te lo pierdas!

📅 Día: lunes, 24 de agosto

🕚 Hora: 23:30 horas

📍Lugar: Auditorio Municipal de Campo de Criptana (Ciudad Real)

Un plan perfecto para vivir al máximo el 24 de agosto, festividad del Cristo de Villajos.