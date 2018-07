Día Linkin Park en Europa FM: ¡Gana tarjetas regalo de 250 euros cada hora!

Durante todo el día de hoy celebramos el Día Linkin Park en Europa FM con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum One More Light . Estate atent@ a las indicaciones que te darán nuestros locutores en directo [🔊 escucha aquí en DIRECTO EuropaFM ] y participa llamando al 902 10 32 62.

Linkin Park están de vuelta con One More Light, su nuevo álbum de estudio tras 2 años de silencio desde que publicaron The Hunting Party en junio de 2014. Heavy es la carta de presentación de este nuevo trabajo en el que colabora la cantante Kiiara.

Chester Bennington, Mike Shinoda, Brad Delson, Dave Farrel, Joe Hahn y Rob Bourdon llevan trabajando en One More Light desde noviembre de 2015 y el propio vocalista advierte a sus seguidores que "se preparen para lo inesperado". Heavy ya es una muestra de ello, con un sonido bastante distinto al que la banda nos tenía acostumbrados.

Con motivo de este lanzamiento tan especial, celebramos durante todo el día de hoy el Día Linkin Park en Europa FM regalando cada hora tarjetas regalo de 250 euros. Para ganarlas solo tienes que estar atent@ a las indicaciones del locutor y llamar al 902 10 32 62 cuando él o ella lo diga, durante la emisión de estos programas:

- Fórmula Europa FM: repartirá una tarjeta regalo cada hora de 11.00h a 20.00h.

- Vamos Tarde: una tarjeta regalo durante la emisión de 20.00h a 22.00h.

- Euroclub: una tarjeta regalo durante la emisión de 22.00h a 23.00h.

- Ponte A Prueba: una tarjeta regalo durante la emisión de 23.00h a 01.00h.

- EuropaFM.com: una tarjeta regalo

GANADOR WEB: Josefina Codina (Barcelona)