Instrucciones para los 'Días D' en Europa FM

Para recibir el lanzamiento de un disco, Europa FM celebra los Días D donde a lo largo de un día cada hora regalamos fantásticos premios. Para no inducir a errores, lee atentamente las instrucciones y hacerte con ellos será más fácil.

Recuerda que cada hora, en cada programa y en la web tienes una nueva oportunidad. Cada hora en punto desde las 11h a las 20h el locutor da en antena las instrucciones del concurso. Sólo tienes que esperar a que el locutor dé la señal de abrir líneas y llamar al teléfono de directo 902 10 32 62 cuando él lo indique.

La primera persona en marcar el número de directo a la hora en punto después de escuchar la indicación y su llamada sea pasada en antena, ganará el fantástico premio. Sólo podrá haber un ganador por hora. El resto de llamadas que no sean la ganadora, podrán volver a intentarlo en las horas siguientes.

No se admiten llamadas realizadas antes de que el locutor abra las líneas, así como el resto de llamadas recibidas a partir de la hora en punto y que no resulten ser ganadoras. El premio de cada hora se comprende entre la hora en punto y los 5 próximos minutos, con lo cual, si tu llamada no ha sido la escogida, vuelve a intentarlo a la siguiente hora. Cualquier información adicional podrás encontrarla en nuestras Bases lgales.

Participación en web

Salvo que se indique lo contrario, la mecánica de participación en la web de Europa FM constará de un módulo de participación en el que se formulará una o varias preguntas. La primera persona que responda correctamente a la pregunta formulada y cumpla con los requisitos de participación reflejados en el apartado Participación en Concurso de las Bases Legales, será el ganador del cheque regalo.