Nintendo ha generado la máxima expectación en su presentación durante las conferencias E3 que están teniendo lugar en Los Ángeles. La compañía ha anunciado el desarrollo del nuevo ' The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 ' y las últimas novedades de su próximo lanzamiento: ' Animal Crossing: New Horizons' .

E3 2019: Nintendo anuncia 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2' y el nuevo 'Animal Crossing: New Horizons' / Nintendo

Nintendo ha presentado la secuela de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2' durante su conferencia en E3. El nuevo jugo se trata de un remake de 'The Legend of Zelda: Link's Awakening', el emblemático juego de Game Boy de 1993. Con gráficos más cuidados y una nueva estética, el jugador se podrá volver a formar parte de las aventuras de Link y la princesa Zelda. Por el momento, sólo podremos conformarnos con el tráiler, ya que, el juego para Nintendo Switch está en desarrollo y todavía no se conoce ni su título definitivo ni su fecha de lanzamiento.

Otro de los anuncios que ha destacado en las conferencias E3 de Nintendo ha sido la fecha de lanzamiento del nuevo 'Animal Crossing: New Horizons' que se retrasa al próximo 20 de marzo. Una tienda de campaña, algunas herramientas y una deuda de bayas con el tirano Tom Nook es todo con lo que empezarás a construir tu propia isla. Las visitas e invitaciones a tu isla, junto con el modo multijugador, son parte de la próxima entrega del exitoso juego de aventuras. Nintendo ha pedido disculpas por retrasar la fecha de lanzamiento al 20 de marzo de 2020 en el que será su debut para Switch.