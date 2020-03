Amaral nos hace vivir una noche mágica en su showcase con Europa FM en Barcelona

Amaral continúa presentando su último trabajo, Salto A Color, en una extensa gira por los recintos más importantes de nuestro país. Pero Eva Amaral y Juan Aguirre han querido recuperar el formato acústico y cercano de los directos en salas pequeñas en un showcase exclusivo para los oyentes de Europa FM en la sala Cotton Club de Casino Barcelona.

Sin la escenografía que los acompaña en su gira y únicamente con la voz de Eva y Juan a la guitarra, el dúo zaragozano hizo que la noche del pasado miércoles 4 de marzo fuese mágica. Empezaron con 'Señales', tema de su último disco, y acto seguido recuperaron uno de los himnos de su carrera, 'El Universo Sobre Mi'.

Continuaron presentando Salto A Color, con 'Bien Alta La Mirada', 'Entre La Multitud', 'Soledad', 'Ruido', o 'Peces De Colores'; esta última se la dedicaron a todas aquellas personas que se sienten diferentes; arrancando un enorme aplauso del público.

Pero tampoco olvidaron otros éxitos de su larga trayectoria como 'Cómo Hablar', 'Revolución' o 'Hacia Lo Salvaje', donde el público les acompañó "a los coros" gracias al ambiente tan íntimo y cercano que se creó en la sala.

Y es que tal como hablamos con algunos de los seguidores antes del concierto, a pesar de que muchos de ellos ya habían visto antes a Amaral en directo antes, verlos en una sala pequeña y tan de cerca hacían de este concierto algo muy especial.

"Es muy bonito porque, hoy por ejemplo, he reconocido a gente en primera fila que está en esos grandes recintos en los que tocamos, también en primera fila. Entonces verlos más de cerca, de repente te sonríen como diciendo 'Sí, sí, te acuerdas que también estaba en el otro' y eso es una comunicación muy bonita y a mi se me pone aquí, en la garganta, de emoción", nos explicaba Eva Amaral después del showcase.

Además, nos explican que este formato más íntimo les da mucha mñas libertad, algo que hace que se lo pasen muy bien sobre el escenario: "Lo hemos pasado increíble. La posibilidad de tocar las canciones con una guitarra, improvisar todo el rato según como responde la gente, pues es un juego. Es muy divertido", nos explica Aguirre.

"Ha sido muy emocionante porque la gente es súper respetuosa. Porque la verdad es que este formato es muy arriesgado, vas con una sola guitarra y estás "desprotegido" y ellos nos han hecho un colchoncito en el que nos han llevado en volandas durante todo el concierto. Ha sido fantástico", añadía Eva.

UNA NOCHE MÁGICA: PHOTOCALL