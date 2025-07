Judeline cancela su actuación en el FIB 2025 por los vínculos del festival con el fondo KKR

La joven artista Judeline se ha convertido en uno de los talentos emergentes más destacados de la música en nuestro país. Un éxito con el que incluso ha llegado a actuar en el festival Coachella y que ha llevado a la gaditana a protagonizar el último homenaje al legado musical del cantaor Camarón de la Isla junto al guitarrista Yeray Cortés.

Dada sus relevancia en el panorama musical, cada paso de la artista se mide con lupa y su última publicación en redes sociales ha causado un gran debate entre sus fans. "He decidido no participar este año en el Festival FIB dada su vinculación con el fondo KKR", ha indicado en su perfil de X.

Judeline se une así a la creciente lista de artistas que se han desvinculado de festivales como el Sónar o el Viña Rock, también participados por este fondo de inversión estadounidense. Hay que recordar que KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co.) es un fondo de inversión con sede en Nueva York que desarrolla grandes inversiones en servicios de ciberseguridad israelíes o de índole inmobiliaria en territorios palestinos ocupados de forma irregular.

"Sé que muchas de las cosas que hacemos tienen implicaciones que no se alinean con nuestras convicciones y que la mayor parte de lo que consumimos tiene consecuencias nefastas para una parte de la población o el planeta aunque no siempre seamos conscientes", ha explicado la autora de CANIJO, argumentando su posicionamiento en relación al conflicto desarrollado en Gaza. "Sin embargo en este caso, la relación es directa y evidente. Me posiciono en contra del genocidio y a favor de los derechos de Palestina hoy y siempre. También mi equipo, quienes apoyan esta decisión".

Una decisión que Judeline ha circunscrito a este evento, sin alterar el resto de su agenda de eventos. "Nos vemos en el resto de festivales. abrazo, Lara".