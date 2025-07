Eva Soriano reivindica la coherencia: "Tener pareja está increíble. Ahora, si estás mal, encuentra una solución"

Eva Soriano respondió con contundencia al comentario "mucha fiesta arruga la cara" en la sección Eva le grita a una nube de la semana pasada. La presentadora de Cuerpos especialesfue firme con su alegato aunque no tuvo el efecto esperado.

"A raíz de esa nube me han escrito personas diciendo que hago apología de un tipo de vida, diciendo que la única válida es estar soltera, salir, pasarlo bien...", ha explicado a Nacho García antes de responder a todos aquellos que cuestionaron su discurso. "Lo que vengo a decir es que cada uno puede hacer con su vida lo que le dé la gana. Hay que ser consecuente".

"La gente que estamos solteros parece que lo tenemos todo mucho más fácil. En plan, 'madre mía, qué hedonistas, esta sociedad prima el individualismo, vosotros lo tenéis todo mucho más fácil'. ¿Mucho más fácil? Cuando te sientas con tu familia en la cena de Nochebuena y te empiezan a preguntar para cuándo los chiquillos, para cuándo el marido... Nadie te pregunta. ¿Cuándo te vas con tus amigas al Sonorama? Eso no lo dice nadie y también es importante", se ha quejado Eva Soriano, poniendo sobre la mesa estos comentarios tan habituales. "Hay mucha gente que te dice. 'Sin pareja, vivo yo también'. Claro, también puedes estar tú sin pareja. No puedes coger a alguien y echarle en cara que está soltero, diciéndole 'Así también hago yo cosas'. ¡Hazlas ¡No tengas pareja!"

En la vida no existe un sombrero decididor que marca si vas a estar soltero, casado, etc. "En principio es una cosa que puedes elegir", ha recordado la presentadora, que, con cierta ironía, ha señalado algunas de las cosas que le pasan desde que está soltera: "Desde que vivo sola los caramelos los mastico porque pienso me va a dar un ataque de risa, los voy a tragar y me voy a morir porque no tengo a nadie que me haga una RCP".

"Luego nos dicen que los solteros estamos todo el día fornicando. No sé qué series estáis viendo. Hay gente en pareja que fornica con más gente que los solteros", ha dicho también tirando de ironía.

La cuestión es que "hay que ser consecuente con lo que haces". "Tener pareja está increíble, llegar a casa, tener a alguien con quien compartir, hablar, ver una peli... Está muy guay. Ahora si estás mal, encuentra una solución... Ten un hijo, no lo vuelques en mí. Ten un hijo", ha dicho ironizando sobre esta solución a veces tan habitual. "Tener chiquillos está muy bien, ahora los tienes que querer, te tiene que apetecer. Hay peña que está metida en la maternidad o en la paternidad y tú sabes que no querían. Siempre hay en la pareja alguien que está muy contento y otro que tiene como la mirada perdida, como que está mirando hacia el fondo en plan 'a mí esto me ha llegado, no sé cómo ha pasado..."

Al final, como al principio, la conclusión es sencilla: "Hay que abrazar un poco y ser consecuente con lo que eres. Cualquier tipo de vida está bien, estar soltero, estar en pareja, estar casado, estar divorciado.. Sea como sea, si estás a gusto, está bien, pero si estás metido en una dinámica que no es lo que tú quieres y entonces lo que hace es que te frustres".

"La vida es como un tipo test, tienes varias respuestas y no todas tienen que ser incorrectas, sino que puedes escoger la que más se adecué a lo que tú necesitas. Hagamos lo que hagamos, seamos felices", ha sentenciado.