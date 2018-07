Europa FM te trae a Jason Derulo a España

Tattoos es el tercer álbum de Jason Derulo del que se extrae su gran éxito Talk Dirty, que sigue sonando en todas partes y continua en las listas de ventas pese a haberse estrenado otros singles como The Other Side, Marry Me, Trumpets, Stupid Love o Wiggle.

Ahora Europa FM te da la oportunidad de que disfrutes de la única actuación de Jason Derulo en la península. El jueves 24 de julio en la Sala Opium de Barcelona hará un repaso por sus éxitos seguido de una sesión de Brian Cross, DJ de Europa FM.

Brian Cross, residente en The Ushuaïa Club y presentador de Europa Baila, ha acompañando a Djs como David Guetta, Armin Van Buuren, Markus Schulz y Mike.

Por si eso fuera poco, Brian es también un productor de renombre, habiendo remezclado temas como Burned With Desire de Armin Van Buuren y Foreverde Smith & Pledger o el más reciente Vida de Ricky Martin y en sus temas han colaborado artistas como Inna, Sophi Ellis Bextor, Soraya, Marta Sánchez, Mónica Naranjo y Mandy.

Muy pronto te diremos cómo conseguir tus entradas.