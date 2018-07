Jason Derülo enseña cuerpazo en "Stupid Love"

Jason Derulo ha estrenado el videoclip de Stupid Love, el quinto single del último álbum Tattoos, publicado el 20 de septiembre de 2013 y que incluye temas como The Other Side, Talk Dirty, Marry Me o Trumpets. Ya sabemos que al cantante le cuesta poco quitarse la camiseta, así que en este videoclip vuelve a lucir cuerpazo mientras pinta y decora la mansión a la que se muda con su novia. También podemos ver al cantante estadounidense dándose un baño en un jacuzzi y bailando por toda la casa.

Este videoclip se grabó el pasado mes de diciembre y está dirigido por Green Gil (Banga Banga, Whine Up). En Stupid Love Derulo repite la fórmula utilizada en sus anteriores discos, canciones de melodías directas y pegadizas que le han funciona hasta ahora y le han llevado a ser número uno en EEUU y Reino Unido.