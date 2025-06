La reflexión de Aitana sobre la educación sexual: "Yo he consumido porno desde pequeña"

Aitana es uno de los mayores iconos adolescentes en la música española actual. Desde su ascenso a la fama en Operación Triunfo 2017, la catalana ha ido construyendo su propia carrera pop con canciones de amor y desamor que, sobre todo, calan con fuerza en las generaciones más jóvenes.

Teniendo en cuenta su influencia, Aitana ha protagonizado el 12 de junio su primera portada en Vogue España, donde derrocha elegancia mientras habla de temas como su carrera musical o la libertad sexual. En 2023, la artista protagonizó una polémica por su mítico baile al ritmo de miamor, que recibió duras críticas alegando que la joven estaba hipersexualizándose.

"Es muy importante obtener una educación sexual a una edad temprana"

"No tenía ni idea de que se fuese a liar de la forma en la que se lio. Para mí, era una cuestión de dar libertad artística a mi coreógrafo para crear en función de la canción que estaba escuchando. Si fuese algo superobsceno, pues a lo mejor no sería mi estilo. Pero me pareció precioso. Me dio rabia. Fue como: 'Lo voy a hacer más largo'. Se me pone en una caja de cristal, como si tuviera que ser la chica perfecta. ¿Cómo voy a estar yo moviendo el culo en el suelo? Considero que es muy importante naturalizar la conversación y obtener una educación sexual a una edad temprana", reflexiona Aitana.

En este sentido, la catalana asegura que se considera "una persona muy sexual y muy sensual": "Me gusta hablar de sexo como algo que no sea tabú. Me gusta mucho disfrutar del sexo con alguien a quien quieres. Lo he hablado siempre en mis canciones. Desde el respeto, porque hay muchas canciones del género urbano que no hablan desde el respeto. Y también me gusta expresarme con los bailes".

Sobre la pornografía

Aitana ha querido ir más allá con su reflexión, defendiendo una educación sexual desde la infancia. "Yo he consumido porno desde pequeña. Y claro, se me creaba una imagen de lo que era el sexo muy distinta a la que podías ver en una película, donde el tono no suele ser tan explícito y agresivo. Hay dinámicas dentro del porno que, además de ser muy violentas, están orientadas a satisfacer el placer masculino. Es muy peligroso ese mensaje. Yo agradezco mucho que mi madre me hablara con naturalidad del tema cuando tenía 11 o 12 años", asegura.

Además, la artista cuenta una pequeña anécdota con sus amigas: "Me hace tanta gracia el tabú que hay con el sexo, que muchas veces estoy en una comida con gente que apenas conozco y les digo: 'A ver, posiciones favoritas'. Ellos se quedan como: '¿Perdón?'. Pero a mí me parece un tema muy divertido. Que sí, para mí también es íntimo. No lo compartiría con cualquier persona. Porque es un intercambio de energías muy heavy. Tienes a alguien dentro de ti. Literalmente. Pero tiene que dejar de ser un asunto tan tabú, porque eso es lo que lo estigmatiza", zanja sobre este tema.