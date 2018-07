Birdy es una joven británica de tan sólo 17 años que se dio a conocer haciendo versiones como Skinny love de Bon Iver o The A Team de Ed Sheeran, incluidas en su álbum de debut.

Ahora nos presenta su segundo trabajo titulado Fire Within del que ya ha extraido los singles Wings, No angel y Light me up.

Con motivo de este lanzamiento, el viernes 20 de diciembre celebramos el Día Birdy en Europa FM regalando un maravilloso cheque de 100 euros cada hora para que los gastes en música, entradas para el cine o teatro, en ropa, regalos de navidad... ¡lo que más quieras!

Con motivo de este lanzamiento, el viernes 20 de diciembre celebramos el Día Birdy en Europa FM regalando un maravilloso cheque de 100 euros cada hora

¿Cómo se llamael talent show que ganó Birdy con 12 años?

