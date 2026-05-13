Amaia Montero se pronuncia tras las críticas a La Oreja de Van Gogh: "Bajar al infierno te hace prácticamente indestructible"

Amaia Montero, en el primer concierto de la gira de La Oreja de Van Gogh | Agencia EFE

La Oreja de Van Gogh arrancó el 9 de mayo en Bilbao su gira Tantas cosas que contar, la que supone el regreso de Amaia Montero tanto a la banda como a los escenarios.

Durante el concierto, que duró alrededor de dos horas, la artista entonó canciones míticas de su época con la banda pisando el escenario con fuerza después de 7 años muy duros, pero también algunas de los discos con Leire Martínez al frente. Y durante el show hubo algunos momentos en los que la voz de la cantante flojeó.

Totalmente consciente de ello, la artista bromeó con esos errores en pleno concierto. Pero los vídeos no tardaron en hacerse virales en redes sociales, lo que ha ocasionado una oleada de críticas durante estos últimos días, incluso con rumores de cancelación de gira.

"Hace tres semanas ya planeé cómo iban a ser los días después de los conciertos en Bilbao. Y así lo he hecho y cumplido, por eso os escribo hoy. He desconectado y con mucho éxito", comienza a escribir la cantante.

"Descansé como una niña después de su mejor cumpleaños y al despertar estaba muy feliz"

La artista ha pasado de todos los comentarios negativos extraídos de varias canciones que interpretó en directo: "Llegué de Bilbao, me di una ducha, me recogí el pelo, me puse el pijama y ahí empezó todo: descansé como una niña después de su mejor cumpleaños y al despertar estaba muy feliz. Salí al jardín a respirar. Comí y volví a la cama".

Después de una tarde también tranquila disfrutando de sus series favoritas, empezó a recibir muchos mensajes de cariño de sus seres queridos. Ella siguió tranquila, disfrutando de la resaca emocional al de sus primeros shows tras 7 años de parón.

Desmiente la cancelación de la gira

Poco a poco comenzó a enterarse de los comentarios y de los rumores de una posible cancelación de la gira Tantas cosas que contar: "Hacía las 7 de la tarde llegó una llamada de un íntimo amigo mío que me preguntó muy preocupado a ver si iba a dejar la gira. Le respondí muy sorprendida: '¿cómo?'. Él volvió a hacer la pregunta y entonces salió de mí una carcajada de esas que te dejan sin respiración, de esas que quieres contestar pero no puedes porque sigues riéndote".

Cuando pudo contestar a su amigo, fue totalmente clara: "Le respondí con un rotundo NO y le dije por qué me lo preguntaba. Al contármelo caí en que vivir salvaguardando tu propio bienestar lejos de ser ingenuo es lo más sano e inteligente que uno puede hacer, pero el ruido y las mentiras de la gente que no lo hace sigue estando pero sigue siendo sólo ruido".

Montero ha compartido que "lamentablemente no me sorprende", pero antepone su orgullo y su propia emoción: "Estoy tan orgullosa de La Oreja de Van Gogh, tan emocionada de lo que viví en Bilbao con 30.000 personas dándolo todo, ese público tan maravilloso, agradecido y entregado que no puedo estar más feliz".

"Lo dije en el escenario: hemos vuelto, hemos vuelto de verdad"

Así, deja claro que la gira continúa sin percances y con mucha ilusión: "Lo dije en el escenario: hemos vuelto, hemos vuelto de verdad. Si algo puedo sacar en positivo de bajar al infierno es que te hace prácticamente indestructible".

Hasta su próximo concierto de la gira -el 28 de mayo en el Movistar Arena de Madrid- ella seguirá tranquila: "Hoy sigo mi plan y me voy unos días a uno de mis lugares favoritos del mundo a seguir desconectando. GRACIAS BILBAO!!MADRID!!! NO SABÉIS LAS GANAS QUE TENEMOS DE VEROS!!! ALWAYS SHOW MUST GO ON".