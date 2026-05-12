Arde Bogotá vuelve con 'Instrucciones': "Es la puerta a un pequeño mundo para hablar de la construcción de la sensibilidad"

Después de año y medio sin lanzar nueva música —pero sin bajarse de los escenarios— Arde Bogotá vuelve con Instruccciones , un primer single que marca el camino de su próximo disco, muy distinto a todo lo que han hecho hasta ahora. En Europa FM entrevistamos a la banda de rock , que reflexiona sobre los ritmos de la música, lo que está por llegar con su nuevo disco y su experiencia grabando en Los Ángeles.

Arde Bogotá vuelve con una revolución artística, que presenta con Instrucciones, un primer single arrollador con el que el grupo marca un antes y un después en su trayectoria.

Así nos lo cuentan Antonio, Dani, Pepe, y Jota en una entrevista para Europa FM, en la que adelantan que esta nueva canción es solo una ventana a su tercer proyecto, el más ambicioso hasta el momento.

Lo primero que nos dejan claro es que este sonido innovador en su trayectoria se nutre de todas las ideas que fueron surgiendo durante el tiempo de creación de su nueva música. "Pusimos en común un concepto con nuestras ideas, y dimos con las pistas de las canciones que queríamos hacer ahora", cuentan. Los músicos insisten en que la evolución llegó de dar "ideas, ideas y más ideas": "Fue evolucionando de una manera que es un reflejo de quiénes somos como oyentes y de músicos en esta última etapa".

"Hemos vuelto al grunch y también al flamenco y a la música tradicional"

"Hemos escuchado mucho post punk, hemos vuelto al grunge y también al flamenco y a la música tradicional española, y nos hemos escapado de todo", adelanta la banda sobre los estilos de su tercer disco, que uanque no nos desvelan unas fecha exacta, dos cuentan que está previsto para ver la luz este 2026.

"Lo que ha quedado es un disco que tiene coherencia conceptual, pero es muy divertido porque hay géneros de todo tipo", sentencian.

Una presentación de altura para 'Instrucciones'

Instrucciones, "una canción que no había salido", se presentó en Las mejores letras de la música en español, una exposición en el Instituto Cervantes que expone los manuscritos de hits legendarios de artistas como José Luis Perales, Amaral y Manolo García, entre muchos otros. Y está primera toma de contacto de su nuevo single se dio porque, cuando le propusieron participar en la exposición a la banda, pensaron en esta canción al tener totalmente a mano los manuscritos: "La gente ha tenido la oportunidad de empezar la casa por el tejado y tener la oportunidad de conocer la canción por la letra".

"No podemos dejar de hacer lo que nos da la gana, pero ojalá guste"

Por otro lado, el tiempo de espera hasta lanzar un nuevo single "no ha sido ningún problema" pese a al ritmo frenético actual de la cultura. Ni su público ha metido presión, pero Arde Bogotá sí que la ha sentido en cierta medida, sobre todo por el cambio de identidad musical :"Tenemos un privilegio de proyecto y no podemos dejar de hacer lo que nos da la gana, pero ojalá guste".

El grupo ha apostado por lo que querían, y su objetivo era compartir esa "ilusión" con sus fans, y ahora ya es cuestión de ver cómo va la acogida.

"Exigente, incómodo y muy útil por la calidad" , ha sido su experiencia de grabar en los EastWest Studios de Los Ángeles junto a Joe Chaccarelli, productor detrás de artistas como U2 y Morrissey. Por supuesto su admiración por el veterano fue "absoluta", pero se quitaron mucha carga de encima cuando vieron que el productor era fan de su música: "El se enamoró de nuestro trabajo, se enamoró del proyecto y quizás le quitamos la mitad [de presión] de que era un tipo que había hecho grandísimas cosas".

Esta experiencia en Los Ángeles también ha marcado directamente lo musical, pues adelantan que "ha influido mucho la escena californiana" en su tercer disco.

Un universo visual y conceptual basado en la Cartagena industrial

Volviendo a su nuevo single, cabe remarcar que el universo visual de Instrucciones es un traslado a la Cartagena de 1985, y envuelve todo su tercer disco, que se espera para este 2026. Esta primera toma de contacto musical solo es "el paso 0, es la puerta a toda una historia y un pequeño mundo que hemos creado para hablar de la construcción de la sensibilidad y de una serie de historias que le dan vida a las canciones que hemos puesto en el disco".

En este "pequeño mundo", como ellos bien dice, "hay 45% de ficción y 55% de realidad": "Hay mucha inspiración en la realidad, en las circunstancias reales de lo que era la Cartagena industrial".

Y adelantan que mientras Instituciones "es más pesada y mecánica", el resto del álbum está basado en algo muy cartagenero: "Las chimeneas de las minas, las margaritas floreciendo, el color del astillero y el cielo reflejado sobre el mar...". Todo ello conviviendo y fusionándose es lo que podremos encontrar envolviendo su próximo disco.

Arde Bogotá y su fenómeno de la música en directo

Su gira internacional termina este mes de mayo, y los músicos han comprobado cómo en casa ciudad funciona su propuesta de una forma u otra: "Lo más bonito es la sensación de repetir emociones gigantes que pensábamos que nunca más iban a ocurrir, la emoción de llegar por primera vez a una ciudad y que haya un público entregado a cantar contigo".

Hasta que salga su tercer proyecto van a seguir dando conciertos de manera natural. "No somos para estar sentados en nuestra casa", bromean.

Su fenómeno marcó un precedente con los grupos que llevaban pocos años de carrera y terminaron llenando un Movistar Arena en tiempo récord, y para ellos es "suerte de formar parte de una escena y generación que ha tenido el favor del público desde la salida de la pandemia".

" Hemos pasado por todos los pasos que ha pasado una banda como Vetusta Morla pero en menos tiempo"

"Ha habido un aumento de asistencia a la música en directo y algunos compañeros que estábamos en ese momento empezando nos hemos visto beneficiados de tener muchísimas atención. Eso nos ha llevado a pasar por todos los pasos que ha pasado una banda como Vetusta Morla pero en menos espacio de tiempo y pasando menos tiempo en casa peldaño", reflexionan sobre su fenómeno y el de otras bandas como Ultraligera, Ginebras y Siloé. Todo responde al "favor del público".

"Nos corresponde dar conciertos que estén a la altura del precio de una entrada"

Son muy conscientes del privilegio, y su respuesta es darlo todo para cumplir: "La gente está viviendo la música de una forma colectiva y quieren que los artistas den conciertos. ¿Qué nos corresponde? Dar conciertos que estén a la altura del precio de una entrada, que no es ninguna tontería".

Arde Bogotá cuenta con un público muy heterogéneo en sus conciertos, y no entienden bien por qué se da ese fenómeno, aunque para ellos es "un orgullo": "Es nuestra bandera". "Los cuatro somos cada uno es de su padre y de su madre y nos gusta pensar que por eso la gente se acerca de todos los lados", comentan.

Con sus último conciertos fuera de nuestras fronteras y con un disco bajo el brazo que en los próximos meses verá la luz, todo apunta a que Arde Bogotá dará mucho de qué hablar y volverá a demostrar que las bandas de rock nunca pasan de moda.