Los países que, como España, no participan en Eurovisión 2026

Eurovisión 2026 arranca este 12 de mayo con su primera semifinal de una 70º edición en la que la polémica está más presente que nunca por la participación de Israel, que ha provocado que varias delegaciones decidan no formar parte del certamen este año.

Eurovisión 2026 vive su edición más tensa hasta la fecha.

Viena acoge el festival en su 70º edición entre el 12 y el 16 de mayo, con sus dos tradicionales semifinales y la gran final. Pero este año el conflicto que salpica al festival ha provocado la no asistencia de varias delegaciones.

Todo se debe a la participación de Israel en Eurovisión en medio de su conflicto bélico con Gaza. Varias delegaciones solicitaron a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) que reconsiderara la participación de dicho país debido a sus ataques al pueblo palestino, pero finalmente Israel participa este 2026, lo que ha causado varias bajas importantes.

¿Por qué España no participa ni retransmite el certamen?

España era una de las grandes potencias históricas de Eurovisión al formar parte del Big Five hasta este año. Fue el 4 de diciembre cuando la delegación española hizo efectiva su decisión de retirarse del certamen este 2026 tras la confirmación de que Israel podrá participar en el festival europeo. Ese mismo día, los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) ratificaron las nuevas medidas del certamen en la Asamblea General, descartando realizar una votación específica sobre la presencia de Israel con 738 votos a favor, 264 en contra y 120 abstenciones.

Durante la Asamblea General, el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, señaló la "utilización del certamen para objetivos políticos" en el contexto del conflicto en Gaza. "Nos gustaría expresar nuestras serias dudas sobre la participación de la televisión israelí KAN en Eurovisión 2026. La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral", añadió.

En esta misma línea se pronunció José Pablo López, presidente de RTVE, cuando defendió la decisión del consejo de administración de abandonar Eurovisión si Israel podía participar. "Mantenemos la misma posición que hace unos meses era insostenible por dos grandes motivos", dijo en las Cortes. "En primer lugar, por el genocidio que se ha perpetrado en Gaza. Yo sigo pensando como presidente de la corporación que Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no son un concurso. Pero quiero poner encima de la mesa otra cuestión: el incumplimiento sistemático de Israel de las normas del propio concurso".

Eden Golan, representante de Israel en el Festival de Eurovisión de 2024 | GTRES

López acusó a Israel de "utilizar políticamente el concurso" y de "influir" en el resultado, teniendo en cuenta que el país recibió la puntuación más alta del televoto en 2025. "No ha sido sancionada por esta actuación, que se ha producido al menos en los dos últimos años en los que yo he estado presente en el festival. Cualquier otro país que hubiera llevado a cabo esta utilización del concurso le aseguro que estaría sancionado y suspendido transitoriamente", comentó.

Como respuesta al malestar de España y otros países, la UER anunció en noviembre nuevas medidas para 2026, incluyendo un mayor control a las "campañas de promoción desproporcionadas", una reducción en el número de votos por espectador y la recuperación del jurado en las semifinales. Estos cambios han sido aprobados por los miembros de la corporación, lo que impidió que se realizara una votación específica sobre la participación de Israel.

Asimismo, RTVE decidió no retransmitir Festival de la Canción de Eurovisión 2026.

Los otros países que no participan este 2026

Países Bajos

La televisión de Países Bajos AVROTROS llevaba tiempo criticando a la UER por la gestión del conflicto y por lo que consideraban doble rasero respecto a otros países sancionados anteriormente. Tras varias reuniones sin acuerdo con la organización, Países Bajos anunció su retirada del festival.

Además, en el caso neerlandés también influyó el malestar acumulado desde la descalificación de Joost Klein en Eurovisión 2024. Ahora ha explicado que no quería participar en una edición "tan polarizada políticamente" y pidió reformas internas en Eurovisión antes de volver en futuras ediciones.

Islandia

En protesta de la participación de Israel en Eurovisión, la televisión pública islandesa, RÚV, anunció su retirada del certamen este 2026. Según explicó, la participación israelí había generado mucha división tanto entre las televisiones europeas como entre el público, y consideraban que la alegría del festival se había perdido.

En el caso de este país sí se retransmitirá Eurovisión este año, dado que la audiencia islandesa sigue siendo de las más altas de Europa.

Eslovenia

A causa de su desacuerdo por la participación de Israel en el certamen, Eslovenia tampoco participará este 2026. Una decisión tomada por la televisión pública eslovena, RTV Slovenija (RTVSLO), que explicó que consideraba incoherente que Eurovisión defendiera valores como "la paz, la igualdad y el respeto" mientras permitía participar a Israel en medio del conflicto en Gaza.

También criticó que la UER expulsara rápidamente a Rusia tras la invasión de Ucrania, pero no aplicara el mismo criterio con Israel.

Irlanda

También como protesta por la participación de Israel, Irlanda fue el último país en unirse al boicot de Eurovisión con su retirada del certamen este 2026. Así lo decidió la televisión pública irlandesa, RTÉ, y al igual que España no retransmitirán el Festival de la Canción.

La postura de Israel en Eurovisión 2026

KAN, la televisión pública israelí, defiende que su participación en Eurovisión es legítima porque el certamen es, oficialmente, un concurso entre televisiones miembros de la UER y no entre gobiernos.

Así, sostiene que cumplen todas las normas de la UER y que excluir al país por motivos políticos iría contra el espíritu "apolítico" que la organización dice defender. A su vez, el gobierno israelí y muchos medios del país consideran injusto que se pida su expulsión mientras otros conflictos internacionales no provocan el mismo trato.

También argumentan que artistas y ciudadanos israelíes no deberían ser penalizados por decisiones políticas o militares del gobierno, y tras las retiradas de Irlanda, Islandia, Eslovenia y Países Bajos, responsables israelíes acusaron a algunas televisiones europeas de "politizar" el festival.

Sin embargo, los países que se retiraron creen precisamente lo contrario: que permitir a Israel participar mientras continúa la guerra en Gaza convierte Eurovisión en un evento inevitablemente político.

La UER, mientras tanto, mantiene la postura de que Israel puede participar porque KAN sigue siendo miembro activo y porque la organización diferencia entre gobiernos y radiodifusoras públicas, y mientras esto ocurra parece que la cita musical anual perderá la participación de potentes delegaciones.