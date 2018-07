Día fun. en Europa FM

FUN siguen imparables con su álbum Some Nights. El trío neoyorquino se ha llevado los premios Grammy Mejor Artista Revelación y Mejor Canción por We are young junto a Janelle Monáe en esta última edición gracias a su segundo álbum de estudio publicado el año pasado.

Aprovechando el éxito del álbum Some Nights en Europa FM celebramos el Día FUN el próximo martes 19 de febrero regalando cargadores de emergencia para smartphones exclusivos de Europa FM. No vuelvas a perder ninguna llamada ni ningún mensaje importante gracias a este cargador por USB en negro o plateado que te permite cargar tu smartphone estés donde estés.

Regalamos un cargador de emergencia para smartphone exclusivo de Europa FM cada hora en punto durante la fórmula entre las 11 de la mañana y las 8 de la tarde. Para ganarla tienes que estar atent@ a las indicaciones del locutor y llamar al 902 10 32 62. También tendrás la oportunidad de ganar un cargador de emergencia para smartphone exclusivo de Europa FM en los programas Euroclub, Ponte A Prueba y La Noche Es Nuestra.

Si quieres conseguir el cargador de emergencia para smartphone de EuropaFM.com, responde a esta simple pregunta: Además de Nate Ruess de FUN. y P!nk, ¿quién más aparece en el vídeo de la preciosa balada que cantan a dúo Just give me a reason? Envía la respuesta correcta a concurso@europafm.es con tu nombre completo, edad, población y teléfono de contacto. ¡El primero en responder correctamente se lo lleva!

Ganadores Fórmula:

Juan Carlos Gutiérrez (Madrid)

Cristina Cortés (Calafell - Tarragona)

Susana Meré (Villajoyosa - Alicante)

Rafael Espí (Bonrepós - Valencia)

Ismael Lobato (Punta Umbría - Huelva)

Clara Rodríguez (San Sebastián - Gipuzkoa)

Verónica Guerrero (Molina de Segura - Murcia)

Rubén de Haro (Alzira - Valencia)

Óscar García (Punta Umbría - Huelva)

Mari Carmen Mateo (Medina del Campo - Valladolid)

Ganador EuropaFM.com: David Herrero (Madrid)

Ganador Euroclub: Antonio José Ruiz (Los Barrios - Cádiz)

Ganador Ponte A Prueba: Cristian Cañestro (Badía del Vallés - Barcelona)

Ganador La Noche Es Nuestra: Mario Esteban (Madrid)