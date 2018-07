Lily Allen vuelve al mundo de la música con Sheezus, su tercer álbum de estudio que se publicará el 5 de mayo, después de 5 años de parón tras el lanzamiento de It's Not Me, It's You.

Hard out here es el primer single extraído de este nuevo trabajo y se ha convertido en todo un éxito que aún sigue sonando en todas partes, aunque ya ha lanzado nuevos singles, Air Baloon y Our time.

Con motivo de este lanzamiento, el martes 6 de mayo celebramos el Día Lily Allen en Europa FM



¿Sobre el disco de qué otro cantante ha hecho broma Lily Allen y ha titulado al suyo Sheezus?

