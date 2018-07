Gana abonos dobles para el festival SOS4.8 2014

El SOS4.8 inaugura la temporada de festivales de verano con un cartel de excepción: Pet Shop Boys, Damon Albarn, Fangoria, The Kooks o The Prodigy son algunos de los artistas que podrás ver en la séptima edición del festival. No te pierdas esta cita y participa en nuestro concurso para ganar abonos dobles.

¡Si quieres pegarte un buen festival ahora te va a salir gratis! Los días 2 y 3 de mayo el SOS4.8 celebra su séptima edición con el mismo espíritu innovador y auténtico del primer día, pero convertido en un evento cultural de transcendencia internacional que ha ido creciendo progresivamente tanto en el número de asistentes, como en el número de propuestas incorporadas a sus áreas de Música, Arte y Voces.

En esta nueva edición, el cartel cuenta con grandes nombres del panorama nacional e internacional de la talla de Phoenix, Damon Albarn, The Prodigy, The Kooks, Fangoria, The Bloody Beetroots,León Benavente, Nancys Rubias, The Strypes, Totally Enormous Extinct Dinosaur, Gold Panda... entre muchos otros.

En EuropaFM.com regalamos abonos dobles para que asistas al festival SOS4.8. Desde el martes 22 hasta el viernes 25 de abril formularemos una pregunta diaria para regalar un abono doble cada día (excepto el viernes que regalaremos dos abonos dobles). CONCURSO CERRADO.

GANADORES:

Mª de la Arrixaca Fernández

David Prieto

Jesús Rubén Martínez

Irene Avalos

Francisco Ruiz