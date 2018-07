SOS 4.8 2014

Phoenix, Damon Albarn, The Bloody Beetroots (live), The Prodigy, The Strypes, Totally Enormous Extinct Dinosaurs o East India Youth son algunos de los artistas confirmados que formarán el cartel de la séptima edición del #sos48

Los días 2 y 3 de mayo el SOS 4.8 celebra su VIII edición con el mismo espíritu innovador y auténtico del primer día, pero convertido en un evento cultural de transcendencia internacional que ha ido creciendo progresivamente tanto en el número de asistentes, como en el número de propuestas incorporadas a sus áreas de Música, Arte y Voces.



Los escenarios musicales del festival los componen 3 espacios ya tradicionales en el recinto: Estrella Levante, Jagërmeister y Sos Club by Rón Brugal, repartiéndose entre ellos simultáneamente las distintas propuestas de indie, pop, rock y electrónica que conforman el cartel del Festival cada año.

LUGAR: Murcia

FECHAS: 2 y 3 de mayo

ARTISTAS RELEVANTES:

Phoenix, Damon Albarn, The Prodigy, The Bloody Beetroots Live, The Strypes, Totally Enormous Extinct Dinosaurs, East India Youth, El Mató A Un Policía Motorizado, Erol Alkan, Gold Panda Live, Is Tropical, Izal, Miss Cafeina...

(Más artistas por confirmar)

PRECIO: Abono: 46,99€

SERVICIOS:

- Zona de acampada

MÁS INFORMACIÓN:

sos48.com

@SOS48Festival

CÓMO LLEGAR